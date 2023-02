Wiener Aktienmarkt vorbörslich mit Abschlägen

Die Wiener Börse dürfte den Handel am Freitag mit deutlichen Kursverlusten aufnehmen. Eine Indikation auf den heimischen Leitindex signalisierte rund dreißig Minuten vor Sitzungsbeginn ein Minus von 1,26 Prozent - damit könnte die bereits drei Handelstage andauernde Gewinnserie in Wien wohl ein vorläufiges Ende finden.

Die Vorgaben aus den USA sind negativ, das dürfte wohl auch diesseits des Atlantiks die Stimmung trüben. Die US-Börsen hatten am Vortag klar schwächer geschlossen, belastet von Konjunkturdaten, die unter dem Strich weitere geldpolitische Straffungen durch die US-Notenbank Fed erwarten lassen.

"Die Zinserwartungen wurden nach oben angepasst, was mit zumeist hawkischen Notenbankkommentaren, hartnäckig hohen Inflationsraten und nachlassenden Konjunktursorgen sowohl in den USA als auch in der Eurozone zu erklären ist", schreiben die Experten der Helaba. Von den Wirtschaftsdaten, die heute im Kalender stehen, erwarten Marktteilnehmer keine wesentlichen Impulse.

In Wien hat die Strabag vorbörslich Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr vorgelegt. Der Konzern hat seine Bauleistung im abgelaufenen Jahr kräftig um 10 Prozent auf ein neues Rekordniveau von 17,7 Mrd. Euro gesteigert. Der Auftragsbestand legte um 6 Prozent auf 23,7 Mrd. Euro zu. Daneben präsentieren im Tagesverlauf auch Rosenbauer vorläufige Ergebnisse für 2022, beim Airline-Caterer Do&Co stehen die Zahlen für die ersten drei Quartale 2022/23 am Plan.

Am Donnerstag hatte der ATX ein Plus von 0,95 Prozent auf 3.500,85 Punkte verbucht und damit bereits seinen dritten Gewinntag in Folge. Mit einer Zahlenvorlage rückte AMAG in den Fokus. Der oberösterreichische Aluminium-Konzern hat im Geschäftsjahr 2022 neue Höchstwerte bei Umsatz und Ergebniskennzahlen erzielt. Die AMAG-Aktie reagierte auf die Ergebnispräsentation mit einem Plus von 3,4 Prozent.

Unter den Schwergewichten konnten voestalpine um 2,1 Prozent zulegen. Verbund-Anteilsscheine steigerten sich um 1,7 Prozent. Erste Group verteuerten sich um 1,2 Prozent. Die Aktionäre der Raiffeisen Bank International fielen 1,8 Prozent. BAWAG-Anteilsscheine steigerte sich um 1,9 Prozent auf 58,75 Euro. Hier meldeten sich die Analysten der Deutschen Bank und haben die Kaufempfehlung "Buy" für die Wertpapiere beibehalten. Zudem wurde das Kursziel von 75 Euro unverändert belassen.

ISIN AT0000999982