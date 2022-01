Wiener Aktienmarkt vorbörslich mit Abschlägen erwartet

Die Wiener Börse dürfte am Freitag mit etwas tieferen Notierungen in die Sitzung starten. Eine Indikation auf den heimischen Leitindex ATX signalisierte rund 30 Minuten vor Handelsbeginn ein Minus von 0,28 Prozent. Schwache Vorgaben der US-Börsen, Zinsängste und Gewinnmitnahmen könnten dem Wiener Markt ein starkes Wochenfinish verderben. Damit würde dann nämlich die bereits drei Tage dauernde Aufwärtsrallye, der ein tiefroter Wochenstart vorangegangen war, beendet werden.

Konjunkturdatenseitig stehen in Europa deutsche Wachstumszahlen zum vierten Quartal an, die etwas zurückgehen dürften. "Daher werden die Akteure den Blick in Europa wohl verstärkt auf das Geldmengenaggregat M3 lenken. Die Zuwachsrate dürfte weiter abnehmen und so der EZB etwas Luft in ihrer abwartenden Haltung geben", schreiben die Experten der Helaba.

In den USA stehen Deflatoren des privaten Konsums im Kalender, die laut Helaba auf den vorhandenen Inflationsdruck hinweisen werden. Daneben stehen Zahlen zum privaten Konsum am Programm.

Meldungsseitig blieb es in Wien bis dato still, von Analystenseite gab es aber schon Neuigkeiten. Die Erste Group hat im Rahmen einer Sektorstudie zu CEE Banken das Kursziel für die Raiffeisen Bank International von 24,0 auf 34,0 Euro angehoben und das Rating "Buy" bestätigt. Zudem werden die Titel als "top pick" gelistet.

Am Donnerstag hatte der ATX um 1,08 Prozent auf 3.865,36 Einheiten zugelegt. Es herrschte positive Anlegerstimmung, nur im Frühhandel hatte die Aussicht auf rasch und möglicherweise öfter ansteigende US-Leitzinsen auf die Aktienkurse in Europa gedrückt.

Unterstützung für den ATX lieferten vor allem die Zuwächse der schwergewichteten Banken in Wien. Die Titel der Raiffeisen Bank International zogen um 2,9 Prozent hoch. Die Bawag-Aktionäre konnten ein Kursplus von 0,4 Prozent verbuchen. Erste Group verteuerten sich um 0,8 Prozent. Unter den weiteren Schwergewichten kletterten die OMV-Papiere um 1,5 Prozent hoch.

Strabag-Aktien gewannen weitere 3,8 Prozent hinzu. Bereits am Vortag hatten die Titel des führenden österreichischen Baukonzerns in Reaktion auf eine erhöhte Gewinneinschätzung für das Jahr 2021 um 4,3 Prozent zugelegt. Marinomed büßten ungeachtet guter Absatzzahlen 0,8 Prozent ein.

Die größten Kursgewinner im prime market am Donnerstag:

Strabag +3,84% 37,90 Euro Raiffeisen Bank International +2,94% 25,18 Euro Verbund +1,91% 93,50 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Donnerstag:

Flughafen Wien -3,09% 28,20 Euro FACC -1,93% 7,62 Euro Lenzing -1,27% 108,80 Euro

