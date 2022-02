Wiener Aktienmarkt vorbörslich mit Abschlägen erwartet

Die Wiener Börse dürfte am Dienstag an den schwachen Wochenauftakt anknüpfen und mit Verlusten in den Handel starten. Rund eine Stunde vor Handelsbeginn in Wien deutete eine Indikation auf den heimischen Leitindex ATX auf ein Minus von rund 0,3 Prozent. Europaweit werden die Börsen am Dienstag zum Start mit Abschlägen erwartet.

Nachdem sich die europäischen Börsen am Montag mit deutlich tieferen Kursen präsentierten, gab es auch in den USA und in Fernost Abschläge zu verbuchen. Weiterhin bleibt die Unsicherheit am Markt hoch. Einerseits drückt die weiter hohe Inflation in den USA und die Aussicht auf baldige Zinserhöhungen auf die Stimmung. Andererseits bereitet auch der schwelende Ukraine-Konflikt den Anlegern zunehmend Sorgen.

Äußerungen des russischen Außenministers Sergej Lawrow könnten jedoch laut den Experten der Bank ING die gestrige Unruhe zumindest etwas dämpfen. Lawrow sehe im derzeitigen Konflikt noch Verhandlungsspielraum. Unterdessen gehen auch die diplomatischen Bemühungen westlicher Staaten weiter.

Datenveröffentlichungen geraten angesichts der vorherrschenden Themen Zinsen, Inflation und Ukraine-Krise in den Hintergrund. Am Vormittag steht einerseits die Zweitschätzung zum Wirtschaftswachstum in der Eurozone im Schlussquartal 2021 an. Andererseits wird auch der ZEW-Saldo der Konjunkturerwartungen in Deutschland veröffentlicht.

Am Montag hatte der ATX um deutliche 3,16 Prozent schwächer bei 3.890,27 Punkten geschlossen. Branchenseitig waren aufgrund der drohenden Sanktionen gegen Russlands Finanzsektor bei einem militärischen Einmarsch den gesamten Tag lang die Aktien von Banken im Fokus. So schlossen die Wertpapiere der in Osteuropa tätigen Raiffeisen Bank International (RBI) mit minus sechs Prozent. Erste Group und BAWAG verloren 3,6 bzw. 2,8 Prozent.

Die größten Kursgewinner im prime market am Montag:

Marinomed +0,44% 91,00 Euro Immofinanz +-0,17% 22,96 Euro Kapsch TrafficCom +-0,68% 14,50 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Montag:

Raiffeisen Bank International -6,00% 26,02 Euro UNIQA -4,80% 7,93 Euro Porr -4,64% 12,74 Euro

ISIN AT0000999982