Wiener Aktienmarkt vorbörslich mit Abschlägen erwartet

Die Wiener Börse dürfte am Donnerstag mit klaren Verlusten in den Handel starten. Rund eine Dreiviertelstunde vor Handelsstart deutete eine Indikation auf den heimischen Leitindex ATX auf Abschläge von 0,82 Prozent hin. Auch an den europäischen Leitmärkten zeigten die vorbörslichen Indikatoren nach unten.

Das heutige Tageshighlight an den Börsen dürfte die Ratssitzung der Europäischen Zentralbank (EZB) werden. Trotz der sehr hohen Inflationsrate ist laut den Experten der Helaba nicht mit einer Veränderung der Geldpolitik zu rechnen. Jedoch dürften die Weichen für eine Zinserhöhung im Juli gestellt werden, hieß es im Tagesausblick der Helaba.

Am Mittwoch zeigte sich der heimische Aktienmarkt nur wenig bewegt. Der ATX schloss mit einem knappen Plus von 0,08 Prozent bei 3.363,59 Punkten. Angesichts der anstehenden Zinsentscheidung der EZB war der Handelstag von Zurückhaltung geprägt. Unter den Einzelwerten konnten die Titel der Immofinanz mit plus 7,7 Prozent einen Teil ihrer satten Verluste vom Dienstag aufholen. Die Aktien von Mayr-Melnhof verloren hingegen klare 3,9 Prozent.

Die größten Kursgewinner im prime market am Mittwoch:

Immofinanz +7,68% 17,38 Euro Frequentis +2,90% 31,90 Euro AT&S +2,60% 55,20 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Mittwoch:

Mayr-Melnhof -3,88% 158,60 Euro Marinomed -2,91% 73,40 Euro Addiko Bank -2,83% 10,30 Euro

pma/ste

ISIN AT0000999982