Wiener Aktienmarkt vorbörslich mit Abschlägen erwartet

Die Wiener Börse dürfte am Freitag an die gestrigen Verluste anschließen. Rund eine dreiviertel Stunde vor Handelsbeginn deutete eine Indikation auf den ATX auf Abschläge von 0,45 Prozent. Der heimische Leitindex steuert damit auf Wochensicht auf ein Minus zu.

Die negativen Vorgaben der US-Börsen dürften am Freitag auch hierzulande die Kurse etwas drücken. An der Wall Street richteten die Anleger gestern bereits ihren Blick auf die heutigen Daten zur Preisentwicklung im Mai. Offenbar wird befürchtet, dass sich die Inflation weiterhin hartnäckig auf einem sehr hohen Niveau hält. Die Daten werden wohl auch im Hinblick auf die in der kommenden Woche anstehende Zinsentscheidung der US-Notenbank besonders genau beobachtet.

Der gestrige Donnerstag stand ganz im Zeichen der Zinssitzung der Europäischen Zentralbank (EZB). Die Notenbanker leiteten mit dem Ende der Netto-Anleihekäufe die geldpolitische Wende ein. Zudem wird der Leitzinssatz im Kampf gegen die Inflation im Juli um 25 Basispunkte angehoben. Die Märkte gerieten nach der Zinssitzung unter Druck, so schloss der ATX um deutliche 1,39 Prozent schwächer bei 3.316,83 Punkten.

Die größten Kursgewinner im prime market am Donnerstag:

Do&Co +4,37% 88,40 Euro Zumtobel +2,20% 6,96 Euro Flughafen Wien +1,54% 26,40 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Donnerstag:

FACC -4,58% 7,71 Euro AT&S -4,17% 52,90 Euro Immofinanz -3,62% 16,75 Euro

