Wiener Aktienmarkt vorbörslich mit Abschlägen erwartet

Nachdem die Wiener Börse am Montag gut in die Woche gestartet ist, dürfte es am Dienstag zum Handelsstart abwärts gehen. Eine Bankenindikaktion sah den Leitindex ATX 40 Minuten vor Start mit 0,39 Prozent im Minus. Ein ähnliches Bild zeigt sich auch an den wichtigsten europäischen Börsen. Wie zu erwarten drückt das zähe Ringen zwischen den USA und dem Iran auf die Märkte.

Noch hält die Waffenruhe am Persischen Golf, doch es ist eine mehr als brüchige Situation. Die jeweiligen Vorschläge werden von beiden Seiten als inakzeptabel zurückgewiesen. "Die Inflationsgefahren wegen der erhöhten Energiepreise dominierten auch zu Beginn der Woche das Geschehen an den Finanzmärkten, denn mit den zunächst gescheiterten Friedensverhandlungen sind die Ölpreise wieder gestiegen. Vor diesem Hintergrund dürften die heute anstehenden US-Verbraucherpreise des Monats April von Interesse sein", schreiben die Analysten der Helaba in einem Bericht. Die Richtung sei klar, es werde weiter nach oben gehen, "nicht nur mit dem Verbraucherpreisindex, sondern auch mit der Inflationsrate", heißt es weiter.

In Österreich rückt die Agrana mit den Zahlen zum Geschäftsjahr 2025/26 in den Mittelpunkt. Der Agrarkonzern ist demnach in die Verlustzone gerutscht. Das Konzernergebnis belief sich auf minus 35,6 Mio. Euro, der Umsatz ging um 7,9 Prozent auf 3,2 Mrd. Euro zurück. Das operative Ergebnis stieg um 6,2 Prozent auf 81,2 Mio. Euro, wie der Nahrungsmittel- und Industriegüterkonzern am Dienstag mitteilte. Die Dividende soll halbiert werden. Gestern gingen Agrana mit einem Zuwachs von 3,4 Prozent noch als Topperformer im ATX prime aus dem Tag.

Zudem hat die Erste Group ihr Kursziel für FACC von 15,0 Euro auf 18,7 Euro hinaufgesetzt. Die Empfehlung "Buy" wurde beibehalten. FACC beendeten den Montag mit plus 1,04 Prozent bei 13,54 Euro.

Am Montag hatte der ATX um 0,90 Prozent höher bei 5.936,48 Punkten geschlossen.

Die größten Kursgewinner im prime market am Montag:

Agrana +3,39% 12,20 Euro Raiffeisen Bank International +3,15% 47,22 Euro Frequentis +2,86% 82,60 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Montag:

Rosenbauer -2,33% 58,60 Euro AMAG -2,12% 27,70 Euro EuroTeleSites -1,27% 4,67 Euro

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