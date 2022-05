Wiener Aktienmarkt vorbörslich mit Aufschlägen erwartet

Die Wiener Börse dürfte am Freitag etwas höher in den Handel starten. Rund eine Dreiviertelstunde vor Handelsbeginn deutete eine Indikation auf den heimischen Leitindex ATX ein Plus von 0,8 Prozent an auf 3.057 Zähler. Auch die Futures auf die Eröffnung der europäischen Leitbörsen signalisieren einen Handelsbeginn mit positiven Vorzeichen.

Vor dem Wochenende dürfte die Risikobereitschaft unter den Anlegern wieder etwas stärker ausgeprägt sein. "Wir sehen heute Stabilisierungen in allen Assetklassen", betonte der Analyst Thomas Altmann von QC Partners heute in der Früh.

Am Vortag hatte die Wiener Börse noch nach unten tendiert. Die hohen Inflationszahlen aus den USA vom Mittwoch wirkten europaweit am Berichtstag belastend. Die Anleger sorgen sich nun vor einer Reihe an aggressiven Leitzinserhöhungen von der Fed um die Preisentwicklung einzudämmen und dies könnte die Wirtschaftsentwicklung einbremsen, hieß es von Experten. In der Eurozone deutet sich ein Zinsschritt nach oben im Juli an.

Am Donnerstag hatte der ATX um 1,58 Prozent schwächer bei 3.033,10 Punkten geschlossen. Am heimischen Markt standen am Donnerstag vor allem die Aktien von Verbund und Wienerberger im Fokus, die nach Zahlen um 8,4 beziehungsweise 5,3 Prozent nach unten fielen.

Die größten Kursgewinner im prime market am Donnerstag:

Addiko Bank +3,77% 11,00 Euro Raiffeisen Bank International +3,29% 11,93 Euro Mayr-Melnhof +1,85% 153,80 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Donnerstag:

Verbund -8,44% 79,20 Euro Wienerberger -5,25% 22,74 Euro Semperit -4,68% 21,40 Euro

