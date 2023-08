Wiener Aktienmarkt vorbörslich mit Aufschlägen erwartet

Der Wiener Aktienmarkt dürfte am Mittwoch mit Aufschlägen in den Handel starten und sich damit teilweise von den deutlichen Vortagesverlusten erholen. Eine Indikation auf den heimischen Leitindex ATX stand gegen 8.30 Uhr bei 3.194,74 Punkten 0,86 Prozent im Plus. Auch andere europäische Börsenindizes werden zum Start höher erwartet.

Die Mehrheit der Marktteilnehmer rechne nicht mehr mit Zinsanhebungen durch die Notenbanken Fed und EZB, schreiben die Analysten der Bank Helaba. "Weder in den USA noch in der Eurozone wird mehrheitlich mit einem weiteren Schritt gerechnet." Im Vorfeld der US-Inflationszahlen, die morgen veröffentlicht werden sollen, gebe es zudem keine wichtigen Datenveröffentlichungen.

In Wien dürften die Aktien des Stahlkonzerns voestalpine im Fokus stehen. Die voest hat im ersten Quartal des Geschäftsjahres unterm Strich und nach Steuern deutlich weniger verdient als noch vor einem Jahr. Das operative Ergebnis (EBIT) wurde mehr als halbiert. Sowohl die Analysten der Baader Bank als auch jene der Erste Group zeigen sich in einer ersten Reaktion wenig überrascht von den Zahlen. Die Experten der Erste Group rechnen mit einer "neutralen Aktienpreisreaktion".

Marinomed hätten dann eine langfristige Partnerschaft mit einer Firma aus Shanghai angekündigt. Laut den Erste-Analysten sei die Nachricht positiv und dürfte die Marinomed-Aktie stützen, es fehlten aber noch Details.

Am Dienstag hatte der ATX um 1,21 Prozent schwächer bei 3.167,52 Punkten geschlossen. Allen voran chinesische Außenhandelsdaten und die Einführung einer Sondersteuer auf Übergewinne italienischer Banken trübten die Marktstimmung.

Die größten Kursgewinner im prime market am Dienstag:

Warimpex +2,33% 0,88 Euro Marinomed +1,90% 42,80 Euro Pierer Mobility +1,52% 80,00 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Dienstag:

BAWAG -3,73% 42,82 Euro Lenzing -2,99% 42,25 Euro AT&S -2,56% 32,76 Euro

spo/ste

ISIN AT0000999982