Wiener Aktienmarkt vorbörslich mit einem leichten Minus erwartet

Der Wiener Aktienmarkt dürfte am Freitag mit einer etwas schwächeren Tendenz in den Handel starten. Bankenindikationen taxierten den ATX rund 20 Minuten vor Sitzungsbeginn mit minus 0,2 Prozent auf 6.442 Punkten. Auch an den europäischen Leitbörsen zeichnet sich größtenteils ein leicht negativer Start in den Handelstag ab.

Im Fokus der Anleger ist weiterhin der Iran-Krieg. Trotz der Angriffe gegen den Iran arbeiten Washington und Teheran laut der US-Regierung weiter an einer diplomatischen Lösung des Konflikts. "Die Vereinigten Staaten setzen sich weiterhin für eine Lösung ein, und die technischen Gespräche laufen weiter", sagte ein Regierungsbeamter. Gleichzeitig wies er darauf hin, dass das Verhalten der iranischen Führung einen Verstoß gegen das Rahmenabkommen "inakzeptablen Ausmaßes" darstelle.

In den vergangenen Tagen hatte das US-Militär mehrere Angriffswellen gegen Ziele im Iran gestartet. Die US-Regierung begründete das mit dem Beschuss von Handelsschiffen, den die USA Teheran zuschreiben. In der Folge meldeten Verbündete der USA am Persischen Golf wie Kuwait und Bahrain feindlichen Beschuss.

Das Handelsgeschehen am Donnerstag verlief laut Helaba-Experten über weite Teile des Tages in ruhigen Bahnen. Beruhigend wirkte insbesondere, dass die Energiepreise nicht weiter zugelegt haben. Zudem gab es wenig Impulse vonseiten der Datenveröffentlichungen oder der Zentralbanken. Zum Wochenausklang sei der Kalender erneut nur dünn besetzt, hieß es.

Am Donnerstag hatte der ATX um 1,26 Prozent höher auf 6.456,83 Punkten geschlossen. Stark gesucht waren die Aktien des Leiterplattenherstellers AT&S und lagen mit einem Plus von 6,1 Prozent an der ATX-Spitze. Europaweit hatten Halbleiterwerte zu den größeren Gewinnern gezählt.

Die größten Kursgewinner und -verlierer im prime market am Donnerstag:

AT&S 6,08 % 191,80 Euro Frequentis 4,90 % 64,20 Euro Erste Group 3,63 % 117,10 Euro Rosenbauer -4,22 % 59,00 Euro Kapsch TrafficCom -3,02 % 5,14 Euro Bajaj Mobility -2,33 % 19,26 Euro

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