ATX

6 462,44
5,61
0,09 %
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Chartvergleich
Realtime Liste
Realtime Chart (Indikation)
>
<
Nachrichten
Marktberichte
Analysen
>
<
Listen
enthaltene Werte
Top/Flop
Marktkapitalisierung
>
<
Info
GV-Termine
Dividenden
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
>
10.07.2026 08:53:00

Wiener Aktienmarkt vorbörslich mit einem leichten Minus erwartet

Der Wiener Aktienmarkt dürfte am Freitag mit einer etwas schwächeren Tendenz in den Handel starten. Bankenindikationen taxierten den ATX rund 20 Minuten vor Sitzungsbeginn mit minus 0,2 Prozent auf 6.442 Punkten. Auch an den europäischen Leitbörsen zeichnet sich größtenteils ein leicht negativer Start in den Handelstag ab.

Im Fokus der Anleger ist weiterhin der Iran-Krieg. Trotz der Angriffe gegen den Iran arbeiten Washington und Teheran laut der US-Regierung weiter an einer diplomatischen Lösung des Konflikts. "Die Vereinigten Staaten setzen sich weiterhin für eine Lösung ein, und die technischen Gespräche laufen weiter", sagte ein Regierungsbeamter. Gleichzeitig wies er darauf hin, dass das Verhalten der iranischen Führung einen Verstoß gegen das Rahmenabkommen "inakzeptablen Ausmaßes" darstelle.

In den vergangenen Tagen hatte das US-Militär mehrere Angriffswellen gegen Ziele im Iran gestartet. Die US-Regierung begründete das mit dem Beschuss von Handelsschiffen, den die USA Teheran zuschreiben. In der Folge meldeten Verbündete der USA am Persischen Golf wie Kuwait und Bahrain feindlichen Beschuss.

Das Handelsgeschehen am Donnerstag verlief laut Helaba-Experten über weite Teile des Tages in ruhigen Bahnen. Beruhigend wirkte insbesondere, dass die Energiepreise nicht weiter zugelegt haben. Zudem gab es wenig Impulse vonseiten der Datenveröffentlichungen oder der Zentralbanken. Zum Wochenausklang sei der Kalender erneut nur dünn besetzt, hieß es.

Am Donnerstag hatte der ATX um 1,26 Prozent höher auf 6.456,83 Punkten geschlossen. Stark gesucht waren die Aktien des Leiterplattenherstellers AT&S und lagen mit einem Plus von 6,1 Prozent an der ATX-Spitze. Europaweit hatten Halbleiterwerte zu den größeren Gewinnern gezählt.

Die größten Kursgewinner und -verlierer im prime market am Donnerstag:

AT&S 6,08 % 191,80 Euro Frequentis 4,90 % 64,20 Euro Erste Group 3,63 % 117,10 Euro Rosenbauer -4,22 % 59,00 Euro Kapsch TrafficCom -3,02 % 5,14 Euro Bajaj Mobility -2,33 % 19,26 Euro

rst/ger

ISIN AT0000999982

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
JETZT DEVISEN-CFDS MIT BIS ZU HEBEL 30 HANDELN
Handeln Sie Devisen-CFDs mit kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie mit der Wirkung von 3.000 Euro Kapital handeln.
Jetzt informieren bei Plus500
80% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Indizes in diesem Artikel

ATX 6 456,83 1,26%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

05.07.26 Gold, Öl & Co. in KW 27: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
05.07.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 27
04.07.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
04.07.26 KW 27: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
03.07.26 KW 27: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX starten kaum verändert -- Asiens Börsen mehrheitlich mit positiven Vorzeichen
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt eröffnen den Handel zum Wochenschluss wenig bewegt. Die Anleger in Asien greifen am Freitag mehrheitlich zu.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen