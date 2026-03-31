Wiener Aktienmarkt vorbörslich mit einem Plus erwartet

Der Irankrieg mit seinen Unwägbarkeiten ist wenig überraschend weiterhin das beherrschende Thema an den Finanzmärkten. Die Wiener Börse wird vorbörslich mit einem Plus erwartet. Eine Bankenindikation sah den Leitindex ATX rund 40 Minuten vor Handelsstart bei plus 0,8 Prozent. Auch die wichtigsten europäischen Börsen werden mehrheitlich mit Zuwächsen erwartet.

International sind die Blicke weiter auf den Nahen Osten gerichtet. "Dabei schlägt das Pendel mal in Richtung Eskalation des Konflikts, mal in Richtung Deeskalation und Bemühungen um eine diplomatische Lösung aus. Die Verunsicherung bleibt groß und die Volatilität erhöht", fassen die Analysten der Helaba die Lage zusammen. Stark gestiegene Ölpreise hatten zuletzt noch Ängste vor hoher Inflation und damit auch gegensteuernden Zinserhöhungen der Notenbanken geschürt. Aussagen mehrerer EZB-Vertreter dämpften jedoch etwas die Ängste vor bald anstehenden Zinserhöhungen der Notenbank.

Heute wird neben den französischen und italienischen Verbraucherpreisen auch die Schnellschätzung der EWU-Teuerung veröffentlicht. Laut Helaba-Experten zeichnet sich wegen des massiven Anstiegs der Energiepreise infolge des Iran-Kriegs ein verstärkter Preisdruck ab.

Am Montag hatte die Wiener Börse mit moderaten Gewinnen geschlossen. Der ATX holte anfängliche Verluste im Nachmittagsverlauf auf und beendete den Tag mit einem Plus von 0,44 Prozent.

Unternehmenseitig war es Dienstagfrüh noch ruhig.

Die größten Kursgewinner im prime market am Montag:

Verbund +4,24% 66,35 Euro Agrana +3,96% 11,80 Euro CA Immo +3,65% 23,84 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Montag:

Pierer Mobility -5,42% 15,00 Euro FACC -4,67% 12,66 Euro RHI Magnesita -2,92% 26,60 Euro

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