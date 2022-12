Wiener Aktienmarkt vorbörslich mit Gewinnen erwartet

Die Wiener Börse dürfte am Mittwoch mit Gewinnen in den Handel starten. Eine Indikation auf den heimischen Leitindex ATX zeigt knapp vor Sitzungsbeginn ein Plus von 0,7 Prozent. Auch an anderen Börsen in Europa werden Gewinne in dieser Größenordnung erwartet.

Wichtige Unternehmensnachrichten gab es in der Früh kaum. Der Anlagenbauer Andritz hat in der Früh einen neuen Großauftrag von der finnischen Stora Enso gemeldet. Insgesamt war die Nachrichtenlage aber dünn.

Am Dienstag hatte der ATX um 0,18 Prozent schwächer bei 3.061,22 Punkten geschlossen. Massiv unter Druck kamen nach einer Ergebniswarnung die Aktien von Lenzing und büßten 9,2 Prozent ein.

Der Spezialfaserkonzern hat seine Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2022 spürbar nach unten revidiert. Das Betriebsergebnis vor Abschreibungen (EBITDA) werde etwa 250 Mio. Euro betragen und damit unterhalb der Markterwartungen liegen.

Die größten Kursgewinner im prime market am Dienstag:

Addiko Bank +3,36% 12,30 Euro Warimpex +2,94% 0,70 Euro Semperit +2,73% 20,70 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Dienstag:

Lenzing -9,21% 54,20 Euro EVN -4,34% 16,32 Euro Immofinanz -3,88% 11,41 Euro

mik/ste

ISIN AT0000999982