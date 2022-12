Wiener Aktienmarkt vorbörslich mit Gewinnen erwartet

Die Wiener Börse dürfte am Donnerstag etwas höher in den Handel starten. Eine Indikation auf den heimischen Leitindex ATX zeigte rund eine Dreiviertelstunde vor Sitzungsbeginn ein Plus von 0,29 Prozent. Auch die Futures auf die Eröffnung der europäischen Leitbörsen deuten eine freundliche Tendenz an.

Bereits am Vortag wurden dank einer starken Stimmung an der Wall Street auch in Europa klare Kursgewinne erzielt. An den US-Börsen wirkte ein Achtmonatshoch im US-Verbrauchervertrauen und starke Zahlen von Nike und FedEx positiv.

Am heimischen Aktienmarkt gestaltet sich die Meldungslage auf Unternehmensebene sehr dünn. Vor den näher rückenden Weihnachtsfeiertagen und dem Jahreswechsel könnten die Handelsumsätze auch weiter zurückgehen.

Die Wiener Börse hat am Mittwoch deutlich Boden gut gemacht. Der ATX beendete den Tag mit einem starken Plus von 1,90 Prozent bei 3.119,36 Punkten. Auch an anderen Börsen in Europa ging es nach oben.

Starke Nachfrage gab es in Wien in den beiden Ölwerten. Aktien des Ölfeldausrüsters Schoeller-Bleckmann stiegen um 3,0 Prozent und waren damit die größten Gewinner im prime market. Die Titel des Ölkonzerns OMV legten nach der Meldung eines Kernaktionärswechsels 2,1 Prozent zu.

Die größten Kursgewinner im prime market am Mittwoch:

Rosenbauer +5,28% 31,90 Euro Lenzing +4,24% 56,50 Euro RHI Magnesita +4,17% 25,00 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Mittwoch:

Warimpex -7,14% 0,65 Euro Polytec -2,42% 4,64 Euro Semperit -2,42% 20,20 Euro

ste/ger

ISIN AT0000999982