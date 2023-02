Wiener Aktienmarkt vorbörslich mit Gewinnen erwartet

Die Wiener Börse dürfte am Montag mit moderaten Gewinnen in den Handel starten. Eine Bankenindikation auf den heimischen Aktienindex ATX zeigt gegen 8.45 Uhr ein Plus von 0,5 Prozent. An anderen Börsen in Europa wird zum Handelsstart nur Bewegung erwartet. Viele Anleger dürften im Vorfeld wichtiger US-Inflationsdaten vorerst abwarten, hieß es.

"Wir gehen davon aus, dass sich die Jahresteuerungsrate im Jänner weiter abgeschwächt hat", schreiben die Analysten der Helaba. Von den Daten erwarten Börsianer vor allem Hinweise darauf, in welchem Ausmaß die US-Notenbank mit weiteren Zinsschritten gegen die Inflation vorgehen muss.

Zu den Aktien im Fokus könnte am Montag nach Vorlage von Zahlen die BAWAG zählen. Die Bank hat für das abgelaufene Geschäftsjahr 2022 einen Gewinn von 318 Mio. Euro gemeldet. Die Zahlen zum vierten Quartal sind leicht unter den Prognosen ausgefallen, dafür habe der Ausblick die Erwartungen etwas übertroffen schreiben die Analysten der Erste Group in einer ersten Reaktion.

Am Freitag hatte der ATX 0,89 Prozent auf 3.443,89 Punkte verloren. Schwach zeigten sich zum Wochenschluss vor allem die Bankwerte. Gut gesucht waren hingegen die Aktien des Ölkonzerns OMV und legten 4,2 Prozent zu.

mik

ISIN AT0000999982