Wiener Aktienmarkt vorbörslich mit Gewinnen erwartet

An der Wiener Börse werden am Montag zum Handelsstart Gewinne erwartet. Eine Indikation auf den Leitindex ATX zeigt für den Index ein Plus von 0,7 Prozent. Auch an anderen Börsen in Europa wird ein freundlicher Start erwartet.

Gute Vorgaben aus Fernost dürften am Montag die Märkte positiv beeinflussen. Die chinesische Regierung senkte die Stempelsteuer für den Aktienhandel erstmals seit 15 Jahren.

Am Freitag hatte der ATX um 0,16 Prozent höher bei 3.098,91 Punkten geschlossen. Starke Gewinne von um die 3 Prozent verbuchten Polytec und Kapsch TrafficCom. Deutlich nach unten ging es mit den Frequentis-Aktien.

Die größten Kursgewinner im prime market am Freitag:

Polytec +3,00% 4,46 Euro Kapsch TrafficCom +2,99% 10,35 Euro Lenzing +2,22% 41,50 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Freitag:

Frequentis -3,93% 29,30 Euro UBM Development -3,74% 20,60 Euro Marinomed -3,37% 40,10 Euro

mik

ISIN AT0000999982