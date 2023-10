Wiener Aktienmarkt vorbörslich mit Gewinnen erwartet

Die Wiener Börse dürfte am Montag mit Gewinnen in die Woche starten. Eine Indikation auf den heimischen Leitindex ATX deutete rund eine Viertelstunde vor Handelsbeginn ein Plus von 0,6 Prozent an. Auch an anderen Börsen in Europa werden moderate Gewinne erwartet. Für Impulse dürfte am Montag die Berichtssaison sorgen.

Zahlen gab es in der Früh von der Erste Group und Palfinger. Die Erste Group hat in den ersten neun Monaten ihren Nettogewinn um 40,2 Prozent auf 2,309 Mrd. Euro gesteigert. Zurückzuführen sei das auf das höhere Zinsumfeld, das gestiegene Kreditvolumen und auf ein besseres Handelsergebnis, teilte die Bank am Montag in einer Aussendung mit. Der Kranhersteller Palfinger für seine ersten drei Quartale ein Anstieg des Nettogewinns von 53,2 auf 90,9 Mio. Euro gemeldet.

Am Freitag hatte die Wiener Börse knapp im Minus geschlossen. Der ATX verlor 0,13 Prozent auf 3.020,72 Punkte. Schwach zeigten sich die Ölwerte.

mik

ISIN AT0000999982