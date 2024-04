Wiener Aktienmarkt vorbörslich mit Gewinnen erwartet

Die Wiener Börse dürfte am Freitag mit Gewinnen in den Handel starten. Kurz vor Handelsbeginn zeigt eine außerbörsliche Bankenindikation für den ATX ein Plus von 0,9 Prozent. Auch an anderen Börsen in Europa werden Gewinne in ähnlicher Größenordnung erwartet. Für gute Börsenstimmung sorgten die Hoffnungen auf anstehende Leitzinssenkungen der EZB.

Wie am Donnerstag nach der Zinssitzung der Zentralbank klar wurde, scheint eine Leitzinssenkung im Juni mehr oder weniger ausgemacht zu sein. EZB-Präsidentin Christine Lagarde "hat gestern sehr deutlich mit dem Zaunpfahl gewunken. Eine Zinssenkung auf der nächsten Sitzung (am 6. Juni) ist sehr wahrscheinlich", erklärte Devisenexperte Ulrich Leuchtmann von der Commerzbank. "Es müssten schon ziemlich unerwartete Dinge passieren, damit sie noch abgeblasen wird."

Wichtige Unternehmensnachrichten gab es in der Früh nicht, dafür aber neue Analysteneinschätzungen. Die Erste-Analysten haben ihr Empfehlung "buy" für die Strabag-Aktien bestätigt, ihr Kursziel aber von 55 auf 51 Euro gesenkt. Die Aktie der EuroTeleSites empfehlen sie in einer erstmaligen Coverage ebenfalls mit "buy".

Am Donnerstag hatte der ATX um 0,57 Prozent schwächer bei 3.544,84 Punkten geschlossen. Unter den Schwergewichten legte die Verbund-Aktie deutliche 3,9 Prozent zu. Verkaufsdruck gab es hingegen bei den Banken zu sehen. Die BAWAG-Aktionäre mussten ein Minus von 2,4 Prozent verbuchen. Erste Group gaben um 1,7 Prozent nach und Raiffeisen Bank International verbilligten sich um 1,3 Prozent.

Die Lenzing-Aktie rutschte sogar um neun Prozent ab. Der Vorstand des Faserherstellers hat beschlossen, die bestehende Dividendenpolitik von mindestens EUR 4,50 pro Aktie unbefristet auszusetzen,

Die größten Kursgewinner im prime market am Donnerstag:

Rosenbauer +4,86% 30,20 Euro Verbund +3,89% 70,80 Euro Zumtobel +1,72% 5,92 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Donnerstag:

Lenzing -8,96% 31,00 Euro EuroTeleSites -2,86% 3,40 Euro Schoeller-Bleckmann -2,53% 46,25 Euro

mik

ISIN AT0000999982