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03.07.2026 08:58:00
Wiener Aktienmarkt vorbörslich mit Gewinnen erwartet
Die Arbeitsmarktdaten hatten die Zinssorgen der Anleger gedämpft und sollten weiter für Entspannung sorgen. Rückenwind kam in der Früh aber auch von der Kurserholung der Börsen in Südkorea und Japan, nachdem die KI-Rally dort zuletzt ins Stottern geraten war.
Am Donnerstag hatte der ATX deutliche 1,73 Prozent auf 6.497,14 Punkte zugelegt. Stark gesucht waren im Index die Aktien der OMV und legten 3,5 Prozent zu. Zumtobel verloren nach Meldung eines Ergebniseinbruchs 3,5 Prozent,
Die größten Kursgewinner im prime market am Donnerstag:
OMV +3,46% 56,75 Euro CA Immo +3,44% 24,05 Euro Erste Group +2,68% 118,70 Euro
Die größten Kursverlierer im prime market am Donnerstag:
Zumtobel -3,45% 3,92 Euro AT&S -2,67% 189,60 Euro Porr -2,35% 43,60 Euro
mik
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