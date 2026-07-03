Wiener Aktienmarkt vorbörslich mit Gewinnen erwartet

Die Wiener Börse dürfte am Freitag mit moderaten Gewinnen in den Handel starten. Der ATX wird knapp vor Handelsstart mit einem Plus von einem halben Prozent indiziert. Auch an anderen Börsen dürfte es weiter nach oben gehen, nachdem bereits am Donnerstag gut aufgenommene US-Arbeitsmarktdaten für neue Rekorde bei einigen Aktienindizes gesorgt hatten.

Die Arbeitsmarktdaten hatten die Zinssorgen der Anleger gedämpft und sollten weiter für Entspannung sorgen. Rückenwind kam in der Früh aber auch von der Kurserholung der Börsen in Südkorea und Japan, nachdem die KI-Rally dort zuletzt ins Stottern geraten war.

Am Donnerstag hatte der ATX deutliche 1,73 Prozent auf 6.497,14 Punkte zugelegt. Stark gesucht waren im Index die Aktien der OMV und legten 3,5 Prozent zu. Zumtobel verloren nach Meldung eines Ergebniseinbruchs 3,5 Prozent,

Die größten Kursgewinner im prime market am Donnerstag:

OMV +3,46% 56,75 Euro CA Immo +3,44% 24,05 Euro Erste Group +2,68% 118,70 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Donnerstag:

Zumtobel -3,45% 3,92 Euro AT&S -2,67% 189,60 Euro Porr -2,35% 43,60 Euro

mik

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