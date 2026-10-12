ATX

6 585,19
41,74
0,64 %
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Chartvergleich
Realtime Liste
Realtime Chart (Indikation)
>
<
Nachrichten
Marktberichte
Analysen
>
<
Listen
enthaltene Werte
Top/Flop
Marktkapitalisierung
>
<
Info
GV-Termine
Dividenden
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
>
12.10.2026 08:36:00

Wiener Aktienmarkt vorbörslich mit Gewinnen erwartet

Der Wiener Aktienmarkt dürfte am Montag positiv in die neue Handelswoche starten. Eine Bankenindikation sah den heimischen Leitindex ATX rund 30 Minuten vor Handelsbeginn bei 6.557 Punkten und damit 0,2 Prozent über dem Niveau von Freitag. Das europäische Umfeld wird ebenfalls mit Kursgewinnen erwartet. Dabei helfen etwas nachgebende Ölpreise und sinkende Anleiherenditen.

In der neuen Handelswoche richtet sich der Blick weiterhin in Richtung Iran-Krieg und damit einhergehend die Ölpreise. Zudem stehen die weltweit steigenden Zinsen und die hohe Staatsverschuldung mancher Länder im Fokus der Marktteilnehmer. Im Nahen Osten beraten der Außenminister von Saudi-Arabien, Prinz Faisal bin Farhan, und sein iranischer Amtskollege Abbas Araqchi einem Agenturbericht zufolge über die jüngste Eskalation des regionalen Konflikts und Bemühungen zum Abbau der Spannungen. Es ist der erste öffentlich bekannte Kontakt der beiden Politiker, seit die mit dem Iran verbündeten Houthi-Rebellen aus dem Jemen ihre Angriffe auf das Königreich intensiviert haben. Am Wochenende hatte die Houthi-Miliz den internationalen Flughafen der saudi-arabischen Hauptstadt Riad angegriffen.

Langsam beginnt auch die Berichtssaison in Europa und in den USA. Stratege Mislav Matejka von JPMorgan glaubt, dass die Ergebnisse der Unternehmen den Märkten Unterstützung geben. Anleger warten zunächst aber noch ab, was etwa an der geringen Bewegung an den asiatischen Märkten zu merken ist.

Am Freitag hatte der ATX um 0,26 Prozent tiefer auf 6.543,45 Punkten geschlossen. Dabei lasteten vor allem Porr, AT&S sowie die OMV auf dem heimischen Leitindex. Entlastung gab es von der voestalpine nach einer Empfehlung.

Die größten Kursgewinner und -verlierer im prime market am Freitag:

Bajaj Mobility 5,98 % 31,90 Euro RHI Magnesita 5,63 % 33,80 Euro voestalpine 5,19 % 44,56 Euro Porr -3,84 % 30,05 Euro AT&S -2,93 % 215,00 Euro OMV -2,90 % 71,95 Euro

rst/moe

ISIN AT0000999982

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
JETZT DEVISEN-CFDS MIT BIS ZU HEBEL 30 HANDELN
Handeln Sie Devisen-CFDs mit kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie mit der Wirkung von 3.000 Euro Kapital handeln.
Jetzt informieren bei Plus500
81% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Indizes in diesem Artikel

ATX 6 583,72 0,62%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 41: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
11.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 41
10.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
10.10.26 KW 41: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
09.10.26 KW 41: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Entlastung an der Öl- und Anleihenfront: ATX zeigt sich fester -- DAX mit freundlichem Wochenauftakt -- Asiens Börsen uneinheitlich, kein Handel in Japan
Am heimischen Aktienmarkt sind Gewinne zu sehen. Am deutschen Aktienmarkt dominieren zum Auftakt der neuen Woche ebenfalls die Käufer. In Fernost finden die Märkte keine einheitliche Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen