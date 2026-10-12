Wiener Aktienmarkt vorbörslich mit Gewinnen erwartet

Der Wiener Aktienmarkt dürfte am Montag positiv in die neue Handelswoche starten. Eine Bankenindikation sah den heimischen Leitindex ATX rund 30 Minuten vor Handelsbeginn bei 6.557 Punkten und damit 0,2 Prozent über dem Niveau von Freitag. Das europäische Umfeld wird ebenfalls mit Kursgewinnen erwartet. Dabei helfen etwas nachgebende Ölpreise und sinkende Anleiherenditen.

In der neuen Handelswoche richtet sich der Blick weiterhin in Richtung Iran-Krieg und damit einhergehend die Ölpreise. Zudem stehen die weltweit steigenden Zinsen und die hohe Staatsverschuldung mancher Länder im Fokus der Marktteilnehmer. Im Nahen Osten beraten der Außenminister von Saudi-Arabien, Prinz Faisal bin Farhan, und sein iranischer Amtskollege Abbas Araqchi einem Agenturbericht zufolge über die jüngste Eskalation des regionalen Konflikts und Bemühungen zum Abbau der Spannungen. Es ist der erste öffentlich bekannte Kontakt der beiden Politiker, seit die mit dem Iran verbündeten Houthi-Rebellen aus dem Jemen ihre Angriffe auf das Königreich intensiviert haben. Am Wochenende hatte die Houthi-Miliz den internationalen Flughafen der saudi-arabischen Hauptstadt Riad angegriffen.

Langsam beginnt auch die Berichtssaison in Europa und in den USA. Stratege Mislav Matejka von JPMorgan glaubt, dass die Ergebnisse der Unternehmen den Märkten Unterstützung geben. Anleger warten zunächst aber noch ab, was etwa an der geringen Bewegung an den asiatischen Märkten zu merken ist.

Am Freitag hatte der ATX um 0,26 Prozent tiefer auf 6.543,45 Punkten geschlossen. Dabei lasteten vor allem Porr, AT&S sowie die OMV auf dem heimischen Leitindex. Entlastung gab es von der voestalpine nach einer Empfehlung.

Die größten Kursgewinner und -verlierer im prime market am Freitag:

Bajaj Mobility 5,98 % 31,90 Euro RHI Magnesita 5,63 % 33,80 Euro voestalpine 5,19 % 44,56 Euro Porr -3,84 % 30,05 Euro AT&S -2,93 % 215,00 Euro OMV -2,90 % 71,95 Euro

rst/moe

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