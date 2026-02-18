ATX

5 788,53
-32,02
-0,55 %
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Chartvergleich
Realtime Liste
Realtime Chart (Indikation)
>
<
Nachrichten
Marktberichte
Analysen
>
<
Listen
enthaltene Werte
Top/Flop
Marktkapitalisierung
>
<
Info
GV-Termine
Dividenden
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
>
18.02.2026 08:27:00

Wiener Aktienmarkt vorbörslich mit gut behaupteter Tendenz erwartet

Der Handelsauftakt am Wiener Aktienmarkt wird am Mittwoch mit einer gut behaupteten Tendenz erwartet. Eine Bankenindikation taxierte den ATX rund 40 Minuten vor Sitzungsauftakt 0,05 Prozent im Plus. Auch an den europäischen Leitbörsen sollte es zur Eröffnung knappe Zuwächse geben.

An den internationalen Finanzmärkten spielen laut Helaba-Analysten aktuell geopolitische Ereignisse eine Rolle. Es werden derzeit Verhandlungen über das iranische Atomprogramm geführt und es gibt Gespräche zwischen den USA, Russland und der Ukraine über ein Ende des Krieges. Zu dem stehen heute zahlreiche Datenveröffentlichungen vor allem in den USA auf dem Programm, hieß es weiter von den Experten.

Am heimischen Aktienmarkt rückte auf Unternehmensebene Wienerberger mit präsentierten Geschäftszahlen in den Fokus. Der Baustoffkonzern hat das Geschäftsjahr 2025 mit einem deutlichen Gewinnsprung abgeschlossen. Trotz der anhaltenden Schwäche im Wohnungsneubau verdoppelte sich das den Aktionären zuzurechnende Ergebnis nach Steuern im Vergleich zum Vorjahr auf 166 Mio. Euro. Der Umsatz legte leicht um 1 Prozent auf 4,57 Mrd. Euro zu. Das operative Ergebnis blieb stabil, während Einmaleffekte das berichtete Ergebnis stützten. Laut Analysten der Erste Group verfehlte im 4. Quartal das operative Ergebnis EBITDA und der Nettogewinn die Erwartungen der Bank.

Von Analystenseite meldete sich auch die Berenberg Bank und revidierte ihr Kursziel für UNIQA-Aktie von 17,0 auf 19,6 Euro nach oben. Die Kaufempfehlung "Buy" wurde für die Aktie des Versicherungskonzern gleichzeitig bestätigt. Am Dienstag hat die UNIQA-Aktie bei 16,1 Euro geschlossen.

Der Wiener Aktienmarkt hat sich am Dienstag mit Gewinnen aus dem Handelstag verabschiedet. Der heimische Leitindex ATX legte um 0,53 Prozent auf 5.701 Punkte zu. Damit folgte Wien den wichtigsten europäischen Leitbörsen, die einheitlich mit Zuwächsen schlossen.

Die schwergewichteten Banken tendierten zum Abschluss mit Aufschlägen. BAWAG lagen bei plus 2,1 Prozent und waren damit der Topperformer im ATX Prime. Erste Group verbuchten einen Zuwachs von 1,5 Prozent und Raiffeisen Bank International von 1,2 Prozent.

Die Bauwerte kamen nach den starken Vortageszuwächsen wieder zurück. Porr-Anteilsscheine bauten ein Minus von 4,5 Prozent. Strabag-Titel ermäßigten sich um 1,2 Prozent.

Die größten Kursgewinner im prime market am Dienstag:

BAWAG +2,13% 134,50 Euro Immofinanz +2,00% 16,34 Euro Telekom Austria +1,94% 9,99 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Dienstag:

Lenzing -9,04% 25,65 Euro Porr -4,48% 38,40 Euro Zumtobel -3,53% 4,10 Euro

ste/moe

ISIN AT0000999982

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
JETZT DEVISEN-CFDS MIT BIS ZU HEBEL 30 HANDELN
Handeln Sie Devisen-CFDs mit kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie mit der Wirkung von 3.000 Euro Kapital handeln.
Jetzt informieren bei Plus500
79% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Indizes in diesem Artikel

ATX 5 788,53 -0,55%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

15.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 7: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
15.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 7
14.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
14.02.26 KW 7: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
13.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 6: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Wall Street tiefer -- ATX letztlich schwächer -- DAX schlussendlich leichter -- Nikkei beendet Handel in Grün - Chinas Börsen ruhen
Der heimische Aktienmarkt notierte am Donnerstag tiefer. Auch der DAX verzeichnete Verluste. Die Wall Street zeigt sich mit Verlusten. Der japanische Aktienmarkt präsentierte sich am Donnerstag gut behauptet.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen