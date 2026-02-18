Wiener Aktienmarkt vorbörslich mit gut behaupteter Tendenz erwartet

Der Handelsauftakt am Wiener Aktienmarkt wird am Mittwoch mit einer gut behaupteten Tendenz erwartet. Eine Bankenindikation taxierte den ATX rund 40 Minuten vor Sitzungsauftakt 0,05 Prozent im Plus. Auch an den europäischen Leitbörsen sollte es zur Eröffnung knappe Zuwächse geben.

An den internationalen Finanzmärkten spielen laut Helaba-Analysten aktuell geopolitische Ereignisse eine Rolle. Es werden derzeit Verhandlungen über das iranische Atomprogramm geführt und es gibt Gespräche zwischen den USA, Russland und der Ukraine über ein Ende des Krieges. Zu dem stehen heute zahlreiche Datenveröffentlichungen vor allem in den USA auf dem Programm, hieß es weiter von den Experten.

Am heimischen Aktienmarkt rückte auf Unternehmensebene Wienerberger mit präsentierten Geschäftszahlen in den Fokus. Der Baustoffkonzern hat das Geschäftsjahr 2025 mit einem deutlichen Gewinnsprung abgeschlossen. Trotz der anhaltenden Schwäche im Wohnungsneubau verdoppelte sich das den Aktionären zuzurechnende Ergebnis nach Steuern im Vergleich zum Vorjahr auf 166 Mio. Euro. Der Umsatz legte leicht um 1 Prozent auf 4,57 Mrd. Euro zu. Das operative Ergebnis blieb stabil, während Einmaleffekte das berichtete Ergebnis stützten. Laut Analysten der Erste Group verfehlte im 4. Quartal das operative Ergebnis EBITDA und der Nettogewinn die Erwartungen der Bank.

Von Analystenseite meldete sich auch die Berenberg Bank und revidierte ihr Kursziel für UNIQA-Aktie von 17,0 auf 19,6 Euro nach oben. Die Kaufempfehlung "Buy" wurde für die Aktie des Versicherungskonzern gleichzeitig bestätigt. Am Dienstag hat die UNIQA-Aktie bei 16,1 Euro geschlossen.

Der Wiener Aktienmarkt hat sich am Dienstag mit Gewinnen aus dem Handelstag verabschiedet. Der heimische Leitindex ATX legte um 0,53 Prozent auf 5.701 Punkte zu. Damit folgte Wien den wichtigsten europäischen Leitbörsen, die einheitlich mit Zuwächsen schlossen.

Die schwergewichteten Banken tendierten zum Abschluss mit Aufschlägen. BAWAG lagen bei plus 2,1 Prozent und waren damit der Topperformer im ATX Prime. Erste Group verbuchten einen Zuwachs von 1,5 Prozent und Raiffeisen Bank International von 1,2 Prozent.

Die Bauwerte kamen nach den starken Vortageszuwächsen wieder zurück. Porr-Anteilsscheine bauten ein Minus von 4,5 Prozent. Strabag-Titel ermäßigten sich um 1,2 Prozent.

Die größten Kursgewinner im prime market am Dienstag:

BAWAG +2,13% 134,50 Euro Immofinanz +2,00% 16,34 Euro Telekom Austria +1,94% 9,99 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Dienstag:

Lenzing -9,04% 25,65 Euro Porr -4,48% 38,40 Euro Zumtobel -3,53% 4,10 Euro

