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26.06.2026 08:24:00
Wiener Aktienmarkt vorbörslich mit klaren Abgaben erwartet
Klare Verluste werden auch im europäischen Umfeld erwartet. Schwache Vorgaben lieferten die asiatischen Börsen, wo die Investoren wegen neu aufgeflammter Sorgen vor hohen Bewertungen bei KI-Aktien Gewinne mitnahmen.
Für Belastung habe auch die Bekanntgabe Apples gesorgt, wegen der gestiegenen Kosten bei Speicherchips bei einigen Produkten die Preise anzuheben, schreiben die Marktstrategen der Deutschen Bank. Dies habe die allgemeinen Befürchtungen geschürt, dass KI-Rechenzentren inflationären Druck erzeugen würden.
Am Donnerstag hatte der ATX um 0,40 Prozent höher auf 6.488,55 Punkten geschlossen.
Die größten Kursgewinner und -verlierer im prime market am Donnerstag:
Rosenbauer 3,81 % 60,00 Euro Mayr-Melnhof 3,51 % 79,60 Euro RHI Magnesita 2,15 % 33,20 Euro AT&S -8,68 % 200,00 Euro FACC -4,39 % 17,88 Euro Frequentis -3,93 % 66,00 Euro
spa/rst
ISIN AT0000999982
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