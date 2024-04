Wiener Aktienmarkt vorbörslich mit klaren Abschlägen erwartet

Die Wiener Börse dürfte am Donnerstag den Handel mit klaren Abschlägen aufnehmen. Eine Indikation auf den ATX notierte rund 45 Minuten vor Sitzungsauftakt mit einem Abschlag von 0,8 Prozent. Der Börsenstart an den europäischen Leitbörsen wird hingegen knapp behauptet erwartet.

Das bestimmende Thema an den internationalen Finanzmärkten ist unverändert, wann die Leitzinsen dies- und jenseits des Atlantiks gesenkt werden. Fed-Chef Powell ließ es am Vortag in einer Rede offen, ob dies in den USA bereits im Juni der Fall sein wird. Zunächst müsse mehr Vertrauen in den Rückgang der Inflation vorhanden sein. Demgegenüber spricht vieles dafür, dass die EZB im Juni mit der Zinswende beginnen wird, schreiben die Helaba-Analysten.

Auf fundamentaler Ebene werden heute gibt es die Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe publiziert, die eine letzte Indikation für den offiziellen Arbeitsmarktbericht liefern, der morgen auf dem Programm steht.

Am heimischen Aktienmarkt liegt auf Unternehmensebene noch eine sehr dünne Meldungslage vor. Die Wiener Börse hat am Mittwoch mit moderaten Gewinnen geschlossen. Der ATX beendete den Tag mit einem Plus von 0,39 Prozent und 3.551,06 Punkten. Auch an anderen Börsen in Europa ging es leicht nach oben.

Unter Druck kamen am Mittwoch die Aktien des Verbund und verloren 4,60 Prozent auf 65,30 Euro. Die US-Investmentbank Stifel hatte das Papier von "Hold" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel kräftig auf 55 Euro gesenkt.

Die größten Kursgewinner im prime market am Mittwoch:

DO&CO +3,58% 138,80 Euro Mayr-Melnhof +2,70% 114,20 Euro Lenzing +2,63% 33,15 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Mittwoch:

Pierer Mobility -6,11% 44,60 Euro Verbund -4,60% 65,30 Euro Marinomed -2,28% 21,40 Euro

ISIN AT0000999982