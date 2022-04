Wiener Aktienmarkt vorbörslich mit klaren Zugewinnen erwartet

Die Wiener Börse dürfte am Freitag mit deutlichen Zugewinnen in den Handel starten. Rund eine Stunde vor Handelsstart deutete eine Indikation auf den heimischen Leitindex ATX auf ein Plus von 1,5 Prozent. Damit könnte sich die Erholungsbewegung des gestrigen Handelstags weiter fortsetzen.

Zum Ende der Woche hellt sich die Stimmung laut Marktbeobachtern zunehmend auf. Unterstützung dürften dabei am Freitag auch die satten Zugewinne an der Wall Street am gestrigen Donnerstag bringen. Angetrieben von positiven Quartalszahlen waren vor allem Technologieaktien gut gesucht, der Tech-Index Nasdaq Composite legte um über drei Prozent zu.

Auch vor dem Wochenende wird eine Vielzahl an Konjunkturdaten erwartet. So stehen einerseits die BIP-Zahlen des ersten Quartals in Deutschland und der Eurozone sowie die Verbraucherpreise im Euroraum an. In den USA richtet sich der Fokus andererseits auf den Chicago-PMI, einem wichtigen Stimmungsindikator aus der Wirtschaft.

In Wien erreicht die laufende Berichtssaison am Freitag ihren vorläufigen Höhepunkt. Mit der Erste Group und der OMV legten vor Börsenstart zwei ATX-Schwergewichte ihre Zahlen für das abgelaufene Quartal vor. Die Erste Group konnte ihren Nettogewinn dabei im ersten Quartal gegenüber dem Vorjahr um ein Viertel auf fast 450 Millionen Euro steigern. Auch der heimische Ölriese OMV vermeldete einen satten Gewinn- und Umsatzsprung im ersten Jahresviertel.

Der steirische Anlagenbauer Andritz folgte ebenso mit Erstquartalszahlen. Hierbei stieg der Nettogewinn ebenso um klare 15 Prozent auf über 71 Millionen Euro. Der Salzburger Kranhersteller Palfinger verbuchte hingegen im ersten Jahresviertel einen herben Gewinneinbruch von rund 45 Prozent auf 13,6 Millionen Euro.

Österreichs größter Baukonzern Strabag profitierte 2021 vom Bauboom und hat seinen Gewinn im abgelaufenen Geschäftsjahr kräftig gesteigert, wie die heutige Zahlenpräsentation des Unternehmens zeigte. Das Konzernergebnis verbesserte sich gegenüber dem ersten Coronajahr 2020 um 48 Prozent auf 585,7 Mio. Euro.

Am Donnerstag hatte der ATX um 1,13 Prozent höher bei 3.268,90 Punkten geschlossen. Gestützt auf eine überwiegend positive Stimmung an den europäischen Leitbörsen absolvierte auch der heimischen Aktienmarkt erneut einen Gewinntag. Die Aktie des Baukonzerns Porr reagierte mit einem deutlichen Plus von über sechs Prozent auf die gestern präsentierten Geschäftszahlen. Porr hat dabei im abgelaufenen Geschäftsjahr wieder Gewinne geschrieben.

Die größten Kursgewinner im prime market am Donnerstag:

Semperit +6,33% 23,50 Euro Porr +6,29% 12,50 Euro Frequentis +6,16% 31,00 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Donnerstag:

Kapsch TrafficCom -2,78% 13,30 Euro Wienerberger -2,76% 26,12 Euro PIERER MOBILITY AG -1,75% 78,60 Euro

pma/spo

ISIN AT0000999982