Wiener Aktienmarkt vorbörslich mit kleinen Gewinnen erwartet

Die Wiener Börse dürfte am Mittwoch mit moderaten Gewinnen in den Handel starten. Rund eine halbe Stunde vor Handelsbeginn signalisiert eine Indikation auf den heimischen Leitindex ATX ein Plus von rund 0,3 Prozent. Auch an anderen Börsen in Europa werden zum Handelsstart kleine Gewinne erwartet.

Die Angst der Börsen vor einem unmittelbar bevorstehenden Einmarsch Russlands in der Ukraine hatte am Vortag nachgelassen, Russlands Truppen zogen sich von der Grenze etwas zurück. "Gestern dominierten Hoffnungen das Marktgeschehen, wenngleich die Kriegsgefahr wohl noch nicht gebannt ist und die Stimmung schnell wieder drehen kann", schreiben die Analysten der Helaba.

Zudem kamen mit dem unerwartet starken Anstieg der US-Produzentenpreise am Vortag die Angst vor Zinserhöhungen wieder zurück, hieß es. Mit Spannung erwartet wird vor diesem Hintergrund die Veröffentlichung des Protokolls der jüngsten Zinssitzung der US-Notenbank Fed. Zuvor werden diverse US-Konjunkturdaten veröffentlicht. Kursrelevante Unternehmensnachrichten gab es hingegen in der Früh nicht.

Am Dienstag hatte der ATX um 1,24 Prozent höher bei 3.938,58 Punkten geschlossen. Spitzenreiter im ATX Prime waren die Titel des steirischen Leiterplattenherstellers AT&S mit plus 6,8 Prozent. Dahinter waren auch die Anteile des Caterers Do & Co mit plus 4,7 Prozent sehr gut gesucht.

Die größten Kursgewinner im prime market am Dienstag:

AT&S +6,83% 52,40 Euro Do&Co +4,70% 93,50 Euro Zumtobel +4,24% 8,36 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Dienstag:

Verbund -1,65% 92,45 Euro Warimpex -0,86% 1,15 Euro Telekom Austria -0,63% 7,89 Euro

ISIN AT0000999982