Wiener Aktienmarkt vorbörslich mit Kursgewinnen erwartet

Die Wiener Börse dürfte den Handel am Freitag mit positiven Notierungen starten. Eine Indikation auf den heimischen Leitindex ATX signalisierte rund 30 Minuten vor Sitzungsbeginn ein Plus von 0,41 Prozent - damit könnte das Aktienbarometer sich wieder ein wenig von den herben Verlusten der beiden vorangegangenen Handelstage erholen, an denen es jeweils mehr als zwei Prozent nachgelassen hatte.

Rückenwind dafür kommt aus den USA, dort hatte die Wall Street am Vortag höher geschlossen. Von Datenseite steht heute der ifo-Geschäftsklimaindex für Deutschland im Zentrum der Aufmerksamkeit - zuletzt veröffentlichte Zahlen hatten laut den Ökonomen der Helaba gezeigt, dass sich die wirtschaftlichen Perspektiven eingetrübt haben. "Der ifo-Geschäftsklimaindex wird dies heute wohl angesichts der mit dem Krieg einhergehenden Verunsicherung, der Lieferkettenprobleme und der angespannten Rohstoffmärkte untermauern. Allerdings scheinen die Unternehmen in der Summe nicht in Panik zu verfallen, der Schwung der Industrie ist weiterhin hoch", hieß es weiter.

Politisch steht weiterhin der Ukraine-Krieg im Fokus. Nach einem NATO-Sondergipfel und dem G7-Treffen sind am Donnerstagabend auch die 27 EU-Staats-und Regierungschefs zu Beratungen in Brüssel zum Krieg in der Ukraine zusammengekommen. Zu Gast war auch US-Präsident Joe Biden. Die USA wollen ihre Strafmaßnahmen gegen Russland verschärfen, die EU-Staaten sind sich uneins, was ein russisches Energie-Embargo betrifft.

Auch von der EZB-Seite gab Neuigkeiten hinsichtlich weiterer geldpolitischer Schritte. Notenbank-Direktorin Isabel Schnabel sagte, dass die EZB im Falle eines Konjunktureinbruchs infolge des Ukraine-Kriegs die Pläne zur Beendigung ihrer Anleihenkäufe auf den Prüfstand stellen würde. Wenn nicht, dann werde die Notenbank im dritten Quartal die Anleihenkäufe beenden. "Und sobald wir das gemacht haben, können wir dann jederzeit, je nachdem wie die Inflation sich bis dahin entwickelt hat, die Zinsen erhöhen", fügte die Volkswirtin hinzu.

Am Donnerstag hatte der ATX um 2,25 Prozent schwächer bei 3.254,68 Punkten geschlossen. Die europäischen Leitbörsen zeigten zum Sitzungsende vergleichsweise nur wenig Veränderung. Unter Verkaufsdruck stand in Wien vor allem die OMV-Aktie. Die Titel des Öl- und Gasunternehmens schwächten sich um satte 5,5 Prozent ab und belasteten damit auch den ATX.

Klar ins Minus ging es auch mit den Aktien der schwergewichteten Banken. Die Aktionäre der Raiffeisen Bank International mussten ein Minus in Höhe von 3,4 Prozent verbuchen. Bawag verbilligten sich um 1,7 Prozent und Erste Group kamen um 1,2 Prozent zurück. CA Immo-Titel gaben 2,9 Prozent ab. Nach dem Rekordjahr 2021 mit dem bisher höchsten Nettogewinn hält sich das Immobilienunternehmen noch mit einem konkreten Ausblick auf 2022 noch zurück.

Die größten Kursgewinner im prime market am Donnerstag:

AMAG +1,91% 37,40 Euro Agrana +1,46% 16,66 Euro Zumtobel +1,08% 7,46 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Donnerstag:

OMV -5,52% 40,75 Euro Do&Co -4,00% 74,40 Euro AT&S -3,93% 51,30 Euro

kat/pma

ISIN AT0000999982