Wiener Aktienmarkt vorbörslich mit Kursgewinnen erwartet

Die Wiener Börse dürfte den Handel am Freitag mit höheren Notierungen aufnehmen. Eine Bankenindikation auf den heimischen Leitindex ATX signalisierte rund zwanzig Minuten vor Sitzungsbeginn ein Plus von 0,66 Prozent. Meldungsseitig blieb es in Wien bisher still, auch die Berichtssaison legt zum Wochenende hin eine Pause ein.

Die Blicke der Marktteilnehmer sind heute vor allem in die USA gerichtet - dort steht am Nachmittag europäischer Zeit eine Rede des Fed-Chefs Jerome Powell im Rahmen des Notenbank-Symposiums in Jackson Hole auf der Tagesordnung.

Daneben stehen einige Datenveröffentlichungen im Kalender. In der Eurozone steht die Geldmengenentwicklung zur Veröffentlichung an. Das M3-Wachstum wird dabei laut den Experten der Helaba mehrheitlich schwächer erwartet, "wodurch die EZB nicht zusätzlich unter Druck geriete, die Zinsen zu erhöhen", hieß es. In den USA liegt der Fokus dann datenseitig auf den Konsumausgaben sowie auf den PCE-Deflatoren.

"Angesichts des Fed-Symposiums werden sich die Akteure wohl bis zum Nachmittag mit Neuengagements zurückhalten, auch die EWU-Geldmenge sollte kaum Impulse setzen. Ein solider US-Konsum dagegen dürfte die Fed-Zinserwartungen latent stützen und auf das Risiko hinweisen, dass mit der Powell-Rede Druck auf die Rentenmärkte entstehen könnte", erwarten die Experten der Helaba.

Am Donnerstag hatte der Wiener Markt tiefer geschlossen, der ATX verlor 0,37 Prozent auf 2.989,54 Punkte. Zum Handelsauftakt hatten positive Nachrichten aus Deutschland und China gestützt, im Verlauf dann nahm die Zuversicht aber ab und die Kurse ließen nach.

Marinomed legten Zahlen vor - das Unternehmen hat im ersten Halbjahr 2022 mehr Umsatz gemacht und die Kosten für Forschung und Entwicklung gesenkt, der Verlust konnte dadurch eingedämmt werden. Der Aktienkurs stieg in Reaktion um 2,3 Prozent.

Für die OMV-Aktien ging es um 0,5 Prozent nach oben. Die OMV-Chemietochter Borealis hatte im ersten Halbjahr 2022 einen Nettogewinn von 1,83 Mrd. Euro geschrieben, nach 821 Mio. in der Vorjahresperiode. Die EVN meldete nach drei Quartalen einen etwas höheren Konzerngewinn, operativ ging das Ergebnis zurück. Die Anteilsscheine schlossen um 0,9 Prozent schwächer.

Die größten Kursgewinner im prime market am Donnerstag:

Immofinanz +2,71% 15,55 Euro Marinomed +2,33% 61,40 Euro FACC +2,14% 7,17 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Donnerstag:

UBM Development -2,37% 32,90 Euro Erste Group -2,03% 21,77 Euro Semperit -1,72% 19,46 Euro

kat/spa

ISIN AT0000999982