Wiener Aktienmarkt vorbörslich mit Kursgewinnen erwartet

Der Wiener Aktienmarkt dürfte am Freitag mit Aufschlägen in die Sitzung starten. Die Vorgaben aus Übersee und Asien sind zwar überwiegend negativ, dennoch scheint sich in Europa ein freundlicher Handelsauftakt abzuzeichnen. Eine Indikation auf den heimischen Leitindex ATX signalisierte rund dreißig Minuten vor Sitzungsbeginn ein Plus von 0,57 Prozent.

Insgesamt dürfte das Geschäft bis zum Nachmittag aber in ruhigeren Bahnen verlaufen, denn dann steht mit dem US-Arbeitsmarktbeicht für Oktober ein absolutes Datenhighlight an - von den Zahlen erhofft sich der Markt Hinweise, wie es mit den Zinserhöhungen in den kommenden Monaten weitergehen könnte.

Die Zahlen werden allgemein solide erwartet, und auch US-Notenbank Chef Powell hatte die Situation am US-Arbeitsmarkt noch als sehr robust bezeichnet, "was nahelegt, dass höhere Zinsen als erforderlich angesehen werden", schreiben die Experten der Helaba.

"Ein moderates Plus der Beschäftigung von 200 Tsd. sollte daher nicht überraschen, zumal der ADP mit einem Plus von 239 Tsd. Stellen gegenüber September sogar Raum für etwas mehr Fantasie bietet. Demzufolge sollte auch die Arbeitslosenquote ungeachtet eines möglichen Anstiegs niedrig bleiben, während die Stundenlöhne weiter zulegen. Allerdings dürfte hier die Jahresrate nachgeben, sodass die Zinserhöhungsängste nicht noch forciert werden sollten", fasst die Helaba zusammen.

In Wien stehen heute Ergebnisveröffentlichungen zweier Blue Chips im Vordergrund. ATX-Schwerstgewicht Erste Group legte vorbörslich Zahlen zu den ersten drei Quartalen 2022 vor. Das Institut hat nach eigenen Angaben gut verdient, warnt aber vor "zunehmenden Herausforderungen" im kommenden Jahr. In Summe hat die Erste Group den Nettogewinn nach neun Monaten auf 1,647 Mrd. Euro gesteigert, nach 1,45 Mrd. in der Vorjahresperiode. Das Betriebsergebnis stieg um 11,4 Prozent auf 2,89 Mrd. Euro.

Auch Andritz hat in den ersten neun Monaten 2022 gute Geschäfte gemacht und den Umsatz sowie Gewinn kräftig gesteigert. Der Umsatz erhöhte sich in den ersten drei Quartalen um fast 15 Prozent auf 5,2 Mrd. Euro, operativ (EBITA) erzielte das Unternehmen mit 425,8 Mio. Euro ein fast 17 Prozent höheres Ergebnis als vor einem Jahr. Der Gewinn stieg deutlich um rund ein Viertel auf 268,0 Mio. Euro.

Auch von Analystenseite gab es in der Früh bereits Neuigkeiten. Die Deutsche Bank hat das Kursziel für die Aktien des heimischen Versorgers Verbund von 87 auf 77 Euro gesenkt, die Anlageempfehlung "Hold" blieb unverändert.

Am Donnerstag hatte die Wiener Börse im Minus geschlossen. Der ATX verlor in einem überwiegend schwachen europäischen Börsenumfeld 0,70 Prozent auf 2.950,74 Einheiten. Im Fokus standen einige Zahlenveröffentlichungen.

Die RBI-Aktie schloss nach der Ergebnisvorlage und Verlaufsgewinnen von mehr als fünf Prozent mit einem kleinen Abschlag von 0,1 Prozent. Die AT&S-Aktie büßte hingegen nach Zahlen massive neun Prozent ein. Der steirische Leiterplattenhersteller berichtete von einem Umsatz- und Ergebnisrekord, erwartet im weiteren Verlauf des Geschäftsjahres allerdings eine Eintrübung.

Verbund-Titel reagierten auf die Geschäftszahlen mit einem satten Minus von 6,1 Prozent. Der Energieversorger verdiente in den ersten drei Quartalen mehr, erwartet aber nun für heuer weniger Gewinn als zuletzt angenommen.

Die größten Kursgewinner im prime market am Donnerstag:

Marinomed +4,36% 57,40 Euro Mayr-Melnhof +4,32% 149,80 Euro voestalpine +3,62% 22,34 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Donnerstag:

AT&S -9,02% 30,25 Euro VERBUND AG KAT. A -6,13% 75,75 Euro EVN -2,96% 16,40 Euro

