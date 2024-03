Wiener Aktienmarkt vorbörslich mit Kursgewinnen erwartet

Die Wiener Börse dürfte den Handel am Freitag mit Kursgewinnen aufnehmen. Eine Indikation auf den heinischen Leitindex ATX signalisierte rund dreißig Minuten vor Sitzungsbeginn ein Plus von 0,56 Prozent. Rückenwind kommt von der Wall Street, dort hatten die wichtigsten Indizes am Vortag höher geschlossen.

Die Berichtssaison legt am Freitag eine Pause ein. Von Datenseite liegt der Fokus in der Eurozone auf der Schnellschätzung der Verbraucherpreise für Februar, das heutige Hauptinteresse gilt aber laut Analysten dem ISM-Index des Verarbeitendes Gewerbes, der am Nachmittag in den USA veröffentlicht wird. Der Index konnte sich laut den Experten der Helaba in den vergangenen Monaten aus der Talsohle herausarbeiten, hat den Sprung über die Wachstumsschwelle aber noch nicht geschafft.

"Regionale Indizes konnten sich teilweise verbessern, hatten im Vormonat mitunter aber auch kräftig enttäuscht. Insofern sollten die Erwartungen wohl nicht zu hochgeschraubt werden, auch wenn wir von einer fortgesetzten Erholung in den kommenden Monaten ausgehen. Mithin dürften die Zinssenkungserwartungen bezüglich der Fed präsent bleiben. Sollte aber unerwartet ein deutlicher Sprung über die Wachstumsschwelle vermeldet werden, würden die Zinssenkungserwartungen wohl unter Druck geraten", schreibt die Helaba.

Am Donnerstag hatte der ATX den Handel um 1,20 Prozent tiefer auf 3.348,13 Einheiten beendet. Im Mittelpunkt des Handelsgeschehens standen Erste Group und Andritz, die Zahlen zum Geschäftsjahr 2023 vorgelegt hatten. Beide Titel gaben kräftig nach, nämlich jeweils 4,5 Prozent. Marktbeobachter kommentierten, dass die Abschläge unter dem Motto "sell on good news" erfolgt sein könnten.

Die EVN legte ebenfalls Zahlen vor, und zwar zum ersten Quartal des Geschäftsjahres 2023/24. Der Energiekonzern musste Rückgänge bei Umsatz und Konzernergebnis hinnehmen, lau Analysten der Erste Group legte die EVN aber ein starkes Zahlenwerk vor. Alle Ergebniszahlen überraschten nach einem negativen Einmaleffekt klar positiv, nur der Umsatzausweis enttäuschte etwas. Die Titel legten 1,5 Prozent zu.

Die größten Kursgewinner im prime market am Donnerstag:

RHI Magnesita +3,31% 43,70 Euro s Immo +1,83% 15,62 Euro Strabag +1,51% 43,60 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Donnerstag:

Semperit -5,99% 12,56 Euro Andritz -4,52% 58,10 Euro Erste Group -4,50% 36,90 Euro

kat/sto

ISIN AT0000999982