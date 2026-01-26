ATX
Wiener Aktienmarkt vorbörslich mit leichtem Minus erwartet
International steht heute die Veröffentlichung des Ifo-Geschäftsklimas für Deutschland auf der Agenda. "Es ist mit einer Stimmungsaufhellung zu rechnen, nachdem der Index in den zwei Monaten zuvor überraschend schwach ausgefallen war und sich andere Umfragen im laufenden Monat bereits verbessert haben", schreiben dazu die Analysten von Helaba. Das nähre die Hoffnung auf eine allmähliche Erholung der konjunkturellen Dynamik. Am Nachmittag hält außerdem OeNB-Generalgouverneur Martin Kocher eine Rede bei der EZB.
Die größten Kursgewinner im prime market am Freitag:
Porr +2,79% 35,00 Euro FACC +2,30% 11,56 Euro OMV +1,91% 50,10 Euro
Die größten Kursverlierer im prime market am Freitag:
Schoeller-Bleckmann -3,09% 31,40 Euro DO&CO -2,67% 200,50 Euro Addiko Bank -2,44% 24,00 Euro
