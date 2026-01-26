Wiener Aktienmarkt vorbörslich mit leichtem Minus erwartet

Die Wiener Börse dürfte mit leichten Abschlägen in die Woche starten. Bankenindikationen taxierten den ATX rund 25 Minuten vor Handelsbeginn 0,1 Prozent im Minus bei 5.514 Punkten. Zu Wochenschluss ist der heimische Leitindex am Freitag mit minus 0,46 Prozent bei 5.519 Punkten aus dem Handel gegangen. Das europäische Umfeld zeigte sich vorbörslich ebenfalls leicht mit Abgaben.

International steht heute die Veröffentlichung des Ifo-Geschäftsklimas für Deutschland auf der Agenda. "Es ist mit einer Stimmungsaufhellung zu rechnen, nachdem der Index in den zwei Monaten zuvor überraschend schwach ausgefallen war und sich andere Umfragen im laufenden Monat bereits verbessert haben", schreiben dazu die Analysten von Helaba. Das nähre die Hoffnung auf eine allmähliche Erholung der konjunkturellen Dynamik. Am Nachmittag hält außerdem OeNB-Generalgouverneur Martin Kocher eine Rede bei der EZB.

Die größten Kursgewinner im prime market am Freitag:

Porr +2,79% 35,00 Euro FACC +2,30% 11,56 Euro OMV +1,91% 50,10 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Freitag:

Schoeller-Bleckmann -3,09% 31,40 Euro DO&CO -2,67% 200,50 Euro Addiko Bank -2,44% 24,00 Euro

