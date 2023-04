Wiener Aktienmarkt vorbörslich mit leichten Abgaben erwartet

Nach den deutlichen Zugewinnen am Dienstag deutet sich am Wiener Aktienmarkt für Mittwoch ein verhaltener Handelsstart an. Eine Indikation auf den heimischen Leitindex ATX stand gegen 8.30 Uhr bei 3.227,79 Punkten und somit leichte 0,14 Prozent im Minus. Die wichtigsten europäischen Märkte werden hingegen etwas fester erwartet.

Am Nachmittag dürften US-Inflationsdaten im Fokus stehen. "Ähnlich wie in der Eurozone dürften im März Basiseffekte zum Tragen kommen und für eine deutlich nachlassende Gesamtjahresrate sorgen", schreiben die Analysten der Helaba. "Ob die Zinserwartungen gedämpft werden oder nicht, hängt aber zum großen Teil von der Entwicklung der Kernpreise ab."

Unternehmensseitig dürfte heute das Wiener Technologieunternehmen Frequentis Beachtung finden, der Konzern wird am Mittwoch seine Jahreszahlen präsentieren.

Die OMV veröffentlichte dann bereits in der Früh ein Trading Statement zum ersten Quartal. Analysten der Erste Group bewerteten dessen Inhalt eher negativ.

Das Biotech-Unternehmen Marinomed hat zudem positive Testresultate mit einem Nasenspray des Konzerns vermeldet. Für die Papiere von Agrana haben Experten der Erste Group dann das Kursziel von 18,6 auf 17,5 Euro gekürzt, die "Hold"-Empfehlung aber bestätigt.

Unternehmensmeldungen gab es auch außerhalb des Prime markets. Der börsennotierte Photovoltaik-Anbieter Cleen Energy AG dürfte für 2022 schwächere Zahlen ausweisen als ursprünglich gedacht. Wegen der Rückabwicklung von konzernintern verkauften Projektrechten und Rückstellungen für potenzielle Schadenersatzforderungen rechnet das Unternehmen nun mit einem Umsatz von 18,9 Mio. Euro, teilte Cleen Energy am Dienstagabend mit. Bei der Veröffentlichung der vorläufigen Zahlen Ende März wurde der Umsatz noch mit 21,8 Mio. Euro veranschlagt.

Am Dienstag hatte der ATX um 1,15 Prozent höher bei 3.232,36 Punkten geschlossen. Hier hatten unter anderem starke Konjunkturdaten aus der Eurozone gestützt.

Die größten Kursgewinner im prime market am Dienstag:

Palfinger +5,08% 28,95 Euro Semperit +4,72% 25,50 Euro Agrana +4,63% 16,95 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Dienstag:

Warimpex -11,11% 0,60 Euro Raiffeisen Bank Internat. -1,55% 14,00 Euro Kapsch TrafficCom -1,23% 12,05 Euro

