Wiener Aktienmarkt vorbörslich mit leichten Abgaben erwartet

Die Wiener Börse dürfte am Dienstag mit leichten Abgaben in den Handel starten. Eine Bankenindikation auf den ATX notierte eine Dreiviertelstunde vor Handelsstart um 0,2 Prozent tiefer. Vorgaben aus Asien fielen mehrheitlich negativ aus. In den USA wurde am Vortag feiertagsbedingt nicht gehandelt.

Im Blick stand zuletzt die Geldpolitik Chinas. Wie die chinesische Zentralbank am Dienstag mitteilte, senkte sie den fünfjährigen Leitzins (LPR) von 4,20 Prozent auf 3,95 Prozent. Die Senkung fällt mit 25 Basispunkten stärker aus als viele Analysten im Vorfeld erwartet hatten. Die Zinssenkung ist vor allem für langfristige Kredite wie Hypotheken wichtig.

Mit Blick auf Konjunkturdatenveröffentlichungen steht am Vormittag ein EZB-Indikator zu den ausgehandelten Löhnen im Fokus. Vor dem Hintergrund der Warnungen von führenden EZB-Notenbankern vor zu hohen Lohnsteigerungen, dürfte dem Datensatz Aufmerksamkeit zukommen. Darüber hinaus steht am Nachmittag in den USA der Index der Frühindikatoren am Programm.

Unternehmensseitig wurden hierzulande noch keine wichtigen Nachrichten veröffentlicht. Im Blick stand eine Analyse von Berenberg, in der die Experten des Research-Instituts ihr Kursziel für die Aktien von DO&CO von 160 auf 175 Euro angehoben haben, das "Buy"-Votum wurde bestätigt.

Am Montag hatte der ATX um 0,38 Prozent schwächer bei 3.393,62 Punkten geschlossen. Gedämpft wurde die Kaufbereitschaft laut Marktbeobachtern unter anderem von den mehrheitlich negativen Asien-Vorgaben. Die Aktien von AT&S gaben nach einer Kurszielreduktion um 2,2 Prozent nach.

Die größten Kursgewinner im prime market am Montag:

Zumtobel +3,39% 6,10 Euro Polytec +2,00% 3,57 Euro Telekom Austria +1,40% 7,94 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Montag:

Marinomed -3,91% 24,60 Euro DO&CO -2,47% 142,40 Euro AT&S -2,17% 20,74 Euro

sto/mik

ISIN AT0000999982