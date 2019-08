Wiener Aktienmarkt vorbörslich mit leichten Gewinnen erwartet

Heimische Aktienhändler erwarten die Eröffnung an der Wiener Börse am Dienstag mit freundlicher Tendenz. Zu Handelsbeginn dürfte der ATX nach Händlerschätzungen rund acht Punkte über dem Schluss-Stand vom Montag (2.894,45) liegen. Im weiteren Tagesverlauf sehen Marktteilnehmer den ATX in einer Bandbreite zwischen 2.875,00 und 2.923,00 Einheiten. Der APA-Konsensus, die ATX-Prognose wichtiger Banken, geht von einem ATX-Schluss bei 2.899,00 Punkten aus.

Nach den deutlichen Verlusten zum Wochenstart dürften sich die Märkte am Dienstag wieder etwas stabilisieren. Am Montag hatte China mit der Abwertung seiner Währung auf die jüngste Einführung von Zöllen auf chinesische Produkte durch die USA reagiert und so die Aktienmärkte weltweit belastet.

Von Konjunkturseite werden heute nur wenige Veröffentlichungen erwartet. Mit den Auftragseingängen der deutschen Industrie im Juni fand bereits in der Früh die wichtigste Datenveröffentlichung statt. Das Neugeschäft der deutschen Industrieunternehmen legte demnach um 2,5 Prozent zum Vormonat zu und damit so stark wie seit August 2017 nicht mehr. Ökonomen hatten nur mit einem Plus von 0,5 Prozent gerechnet.

Die Berichtsaison legt in Wien einen Tag Pause ein, bevor zur Wochenmitte wieder voestalpine, Lenzing und Polytec Ergebnisse vorlegen. Für die am Mittwoch zur Veröffentlichung anstehenden Erstquartalszahlen 2019/20 des Stahl- und Technologiekonzerns voestalpine erwarten Analysten einen leichten Rückgang beim Umsatz sowie ein deutliches Minus bei sämtlichen Ergebniskennzahlen. Der Kurs der voestalpine-Aktien schloss um 2,63 Prozent tiefer bei 22,18 Euro.

Noch deutlicher abwärts war es zuletzt für die Papiere des Baukonzerns Strabag (minus 5,26 Prozent auf 27,90 Euro) und für AT&S-Titel (minus 8,90 Prozent auf 13,30 Euro) gegangen. Am festeren Ende legten Marinomed um 1,57 Prozent zu, Porr verteuerten sich um 2,26 Prozent und Zumtobel gewannen in einem negativen Börsenumfeld deutliche 2,78 Prozent.

Am Montag hatte der ATX um 1,77 Prozent schwächer bei 2.894,45 Punkten geschlossen.

Die größten Kursgewinner im prime market am Montag:

Zumtobel +2,78% 7,40 Euro Porr +2,26% 19,94 Euro Marinomed +1,57% 97,00 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Montag:

AT&S -8,90% 13,30 Euro Strabag -5,26% 27,90 Euro Warimpex -3,68% 1,31 Euro

