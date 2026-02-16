ATX

5 671,10
48,52
0,86 %
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Chartvergleich
Realtime Liste
Realtime Chart (Indikation)
>
<
Nachrichten
Marktberichte
Analysen
>
<
Listen
enthaltene Werte
Top/Flop
Marktkapitalisierung
>
<
Info
GV-Termine
Dividenden
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
>
16.02.2026 08:48:00

Wiener Aktienmarkt vorbörslich mit leichten Gewinnen erwartet

Am Wiener Aktienmarkt dürfte es am Montag nach den jüngsten Rücksetzern wieder aufwärts gehen. Bankenindikationen sahen den ATX rund 15 Minuten vor Sitzungsauftakt 0,35 Prozent im Plus bei 5.626 Punkten. Der Wochenbeginn dürfte sich ruhig gestalten. In den USA sind die Börsen wegen eines Feiertags geschlossen. In China gab es teilweise keinen oder nur verkürzten Handel.

In Japan wurden die Erwartungen der Experten zum Wirtschaftswachstum im vierten Quartal klar verfehlt. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) legte von Oktober bis Dezember auf das Jahr hochgerechnet nur um 0,2 Prozent zu, wie die japanische Regierung am Montag mitteilte. Im vorangegangenen Quartal war die viertgrößte Volkswirtschaft der Welt noch um revidiert 2,6 Prozent geschrumpft.

US-Außenminister Marco Rubio befindet sich derzeit in Europa. In der Slowakei betonte er das Interesse der Regierung in Washington an einem unabhängigen Europa als Partner der USA. "Wir verlangen von Europa nicht, ein Vasall der Vereinigten Staaten zu sein", sagte Rubio am Sonntag. Die US-Regierung wolle "kein abhängiges Europa", sondern einen "Partner". "Wir wollen mit unseren Verbündeten zusammenarbeiten", fügte er hinzu.

Die Analysten der Berenberg Bank haben ihr Kursziel für Do&Co auf 260,00 Euro erhöht und die Kaufempfehlung "Buy" unverändert gelassen. Der heimische Caterer war zum Wochenschluss nach gut aufgenommenen Zahlen kräftig gestiegen. Der Kurs von Do&Co lag vor Handelsbeginn bei 209,50 Euro.

Die Deutsche Bank setzten das Kursziel für den Verbund von 58 auf 55 Euro hinunter. Die Empfehlung "Sell" bleibt laut Analysten weiter bestehen. Die Aktien des heimischen Stromkonzerns lagen am Freitag bei Handelsschluss bei 58,40 Euro.

Am Freitag hatte der ATX um 1,44 Prozent schwächer bei 5.622,58 Punkten geschlossen.

Die größten Kursgewinner im prime market am Freitag:

DO&CO +4,85% 209,50 Euro Palfinger +3,24% 39,80 Euro Uniqua +1,82% 15,64 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Freitag:

Erste Group -4,05% 102,00 Euro Verbund -3,31% 58,40 Euro Agrana -2,90% 11,70 Euro

rst

ISIN AT0000999982

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
JETZT DEVISEN-CFDS MIT BIS ZU HEBEL 30 HANDELN
Handeln Sie Devisen-CFDs mit kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie mit der Wirkung von 3.000 Euro Kapital handeln.
Jetzt informieren bei Plus500
79% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Indizes in diesem Artikel

ATX 5 671,10 0,86%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

15.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 7: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
15.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 7
14.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
14.02.26 KW 7: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
13.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 6: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX schlussendlich fester -- DAX schwächer -- Wall Street in Feiertagspause -- Märkte in Fernost letztlich uneins - Feiertag in Shanghai
Der heimische Aktienmarkt legte zu, während das deutsche Börsenbarometer abwärts tendierte. An den US-Börsen findet zum Wochenbeginn kein Handel statt. Die wichtigsten asiatischen Indizes stiegen uneinheitlich in die neue Handelswoche ein.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen