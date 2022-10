Wiener Aktienmarkt vorbörslich mit leichten Rückgängen erwartet

Die Wiener Börse dürfte am Donnerstag mit leichten Rückgängen in den Handel starten. Eine Indikation auf den heimischen Leitindex ATX notierte eine Dreiviertelstunde vor Handelseröffnung um 0,2 Prozent leichter, nachdem der ATX bereits zur Wochenmitte nach zuvor vier Gewinntagen schwächer geschlossen hatte.

Auch die Futures auf die Eröffnung der europäischen Leitbörsen signalisieren Kursverluste. Negative Vorgaben lieferte die Wall Street am Vorabend. Die US-Konjunkturperspektiven trübten sich nach Einschätzung der Helaba-Experten ein - nicht zuletzt wegen der massiven Leitzinserhöhungen. Die Stimmung an den Finanzmärkten bleibt zudem fragil, schreiben die Analysten.

Am heimischen Aktienmarkt gestaltet sich die Meldungslage auf Unternehmensebene noch sehr dünn. Die Wiener Börse hat am Mittwoch schwächer geschlossen. Der heimische Leitindex ATX gab um 0,49 Prozent auf 2.783,04 Einheiten ab, nachdem er zuvor vier Gewinntage in Folge absolviert hatte. Auch an den europäischen Leitbörsen herrschten zur Wochenmitte eine gebremste Stimmung vor. Nach dem jüngsten Erholungsschub an den Börsen verhielten sich die Anleger international zurückhaltend.

Mit präsentierten Geschäftszahlen rückten in Wien die BAWAG und Telekom Austria ins Blickfeld der Akteure. Die BAWAG-Aktie verlor 0,4 Prozent. Die Telekom-Papiere zeigten sich prozentuell unverändert.

Unter den Schwergewichten konnten OMV-Anteilsscheine um starke 2,9 Prozent zulegen. Raiffeisen Bank International verbilligten sich um satte 1,9 Prozent.

Die größten Kursgewinner im prime market am Mittwoch:

Rosenbauer +6,92% 34,00 Euro Porr +3,73% 10,30 Euro Semperit +3,42% 17,54 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Mittwoch:

AT&S -3,95% 31,60 Euro CA Immo -2,79% 29,65 Euro Pierer Mobility -2,39% 57,10 Euro

ISIN AT0000999982