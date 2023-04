Wiener Aktienmarkt vorbörslich mit leichten Verlusten erwartet

Die Wiener Börse wird am Freitag mit knapp behaupteter Tendenz erwartet. Eine Indikation auf den heimischen Leitindex ATX notierte eine halbe Stunde vor Eröffnung um 0,07 Prozent tiefer. Vorgaben aus Übersee waren negativ - so gaben die wichtigsten Indizes in Asien zuletzt nach. In den USA wurden am Vorabend ebenfalls Verluste vermeldet.

Konjunkturseitig stehen am heutigen Handelstag Einkaufsmanagerindizes aus Deutschland, Frankreich und der Eurozone im Fokus. "Fraglich ist, ob die Zahlen mehr Klarheit über die konjunkturelle Entwicklung und Perspektive liefern", schrieben die Experten der Helaba in der Früh. Die zuletzt eher verhaltenen Stimmungsbarometer wie ZEW und sentix würden auf wenig veränderte Industrie-PMIs hindeuten.

Unternehmensseitig kamen Zahlen von Rosenbauer. Der oberösterreichische Feuerwehrausrüster ist 2022 in die roten Zahlen gerutscht. Unter dem Strich stand ein Verlust von 22,3 Millionen Euro (2021: +23,2 Mio. Euro), wie das börsennotierte Unternehmen am Freitag mitteilte. "Die wiederholten Lieferkettenunterbrechungen haben 2022 zu erheblichen Ineffizienzen in der Produktion geführt und es zum schwierigsten Jahr in der Geschichte von Rosenbauer gemacht", so Rosenbauer-CEO Sebastian Wolf.

Die Analysten der Baader hielten an ihrer "Buy"-Bewertung fest. Das Kursziel lautet auf 42 Euro. Sie hoben unter anderem die positive Auftragslage hervor. Analystenseitig meldeten sich zudem die Experten der Erste Group zu Wort und oben ihr Kursziel für die Aktien der BAWAG von 49 auf 50 Euro an - das "Hold"-Votum wurde bestätigt.

Am Donnerstag hatte der ATX um 0,20 Prozent schwächer bei 3.255,66 Punkten geschlossen. Neben unerwartet schwachen US-Konjunkturnachrichten wurden international zudem die Gewinnzahlen des US-Elektroautobauers Tesla mit Enttäuschung aufgenommen.

Die größten Kursgewinner im prime market am Donnerstag:

Semperit +1,33% 26,65 Euro voestalpine +1,17% 31,04 Euro Palfinger +1,16% 30,50 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Donnerstag:

Kapsch TrafficCom -4,00% 12,00 Euro Lenzing -3,66% 60,50 Euro Agrana -2,01% 17,05 Euro

sto/spa

ISIN AT0000999982