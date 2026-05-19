Wiener Aktienmarkt vorbörslich mit leichten Verlusten erwartet

Am Montag ist die Wiener Börse nach einem wechselhaften Verlauf mit einem kleinen Kursplus aus dem Handelstag gegangen. Für Dienstag wird der ATX laut einer Bankenindikation knapp 20 Minuten vor Handelsstart 0,2 Prozent leichter erwartet. Auch an den wichtigsten europäischen Börsen zeichnet sich ein leichtes Minus ab. International sind die Augen wieder fast ausschließlich auf den Persischen Golf gerichtet.

Zwischen den USA und dem Iran steht die nächste Eskalationsstufe an. Noch wird kurz durchgeatmet, denn US-Präsident Donald Trump hat einen für heute geplanten Angriff auf den Iran abgesagt. Er sei von Katar, Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten darum gebeten worden, sagte Trump. Das US-Militär bleibe in voller Kampfbereitschaft, für den Fall, dass kein akzeptables Abkommen mit dem Iran erzielt werde, so Trump weiter. Bisher war nicht öffentlich bekannt, dass die USA am Dienstag angreifen wollten.

Trump hatte mit Blick auf eine Friedensvereinbarung wiederholt erklärt, die Zeit für den Iran laufe ab. Politische Beobachter hatten erklärt, auch ein erneuter US-Angriff auf den Iran berge viele Risiken und werde die Islamische Republik nicht unbedingt in die Knie zwingen.

Datenseitig bleibt es heute nochmals ruhig und einzig die Reden vonseiten der EZB- und Fed-Vertreter sind zu beachten. "Gründe für ein Auspreisen von Zinserwartungen wird es wohl nicht geben, auch wenn die Geldpolitiker zumeist noch vorsichtig bleiben", schreiben die Analysten der Helaba in einer Markteinschätzung.

Die Vienna Insurance Group (VIG) hat gestern Nachmittag bekanntgegeben, die Übernahme der deutschen Nürnberger Versicherung unter Dach und Fach gebracht zu haben. Die regulatorischen Freigaben seien schneller als erwartet erteilt worden, mit dem Vollzug der Übernahme halte die VIG nun 99,2 Prozent der Stimmrechte an Nürnberger, teilte die VIG mit. Die Papiere des Versicherers gewannen am Montag 0,8 Prozent.

In den Fokus könnte auch der oberösterreichische Feuerwehrausrüster Rosenbauer rücken. Rosenbauer hat berichtet, im ersten Quartal mehr Fahrzeuge ausgeliefert zu haben. Der Umsatz kletterte im Vergleich zum Vorjahresquartal um 15,3 Prozent auf 303,8 Mio. Euro. Das Periodenergebnis stieg von 0,1 Mio. Euro auf 9,4 Mio. Euro. Für das Gesamtjahr rechnet der Konzernvorstand mit einem weiteren Umsatz- und Ergebnisanstieg. Rosenbauer-Aktien schlossen gestern mit einem Plus von 2,8 Prozent.

Am Montag hatte der ATX um 0,25 Prozent höher bei 5.874,59 Punkten geschlossen.

Die größten Kursgewinner im prime market am Montag:

RHI Magnesita +5,25% 32,10 Euro AT&S +4,38% 104,80 Euro Rosenbauer +2,76% 59,60 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Montag:

Porr -3,73% 34,85 Euro Strabag -3,20% 87,70 Euro Polytec -2,64% 4,43 Euro

moe/ger

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