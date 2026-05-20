Wiener Aktienmarkt vorbörslich mit leichten Verlusten erwartet

Der Handelsauftakt an der Wiener Börse wird am Mittwoch mit einer leichteren Tendenz erwartet. Der ATX wird mit einem Rückgang von 0,15 Prozent indiziert. Auch an den wichtigsten europäischen Börsen zeichnet sich ein leichtes Minus ab. Negative Vorgaben hatte die Wall Street am Vorabend geliefert.

Während die Lage im Nahen Osten angespannt bleibt, warten die Anleger zur Wochenmitte gespannt auf die Zahlen des KI-Riesen Nvidia, die am Abend nach US-Handelsschluss anstehen. "Wenn Nvidia enttäuscht, könnte es ungemütlich werden", sagte ein Marktexperte. Nvidia sei längst kein normales Unternehmen mehr, sondern der zentrale Taktgeber des globalen KI-Booms. Ein Rekordhoch der Aktien in der Vorwoche lässt darauf schließen, dass die Erwartungen wie immer hoch sind.

Auf Unternehmensebene liegt am heimischen Aktienmarkt noch eine dünne Meldungslage vor. Auch erst nach Börsenschluss wird die CA Immo Quartalszahlen präsentieren.

Von Analystenseite meldete sich die Erste Group und stufte die AT&S-Aktie von "Buy" auf "Hold" ab. Das Kursziel wurde hingegen von 40 auf 110,6 Euro nach oben gesetzt. Die Abstufung wurde mit einem geringen erwarteten Aufwärtspotenzial der Papiere des Leiterplattenherstellers begründet. Am Dienstag gingen die Titel 103,6 Euro aus dem Handel.

Zudem bestätigte die Berenberg Bank ihr "Buy"-Votum für die Porr-Anteilsscheine mit einem unveränderten Kursziel von 40 Euro.

Nach einem wechselhaften Verlauf ist die Wiener Börse am Dienstag mit einem Minus aus dem Tag gegangen. Der Leitindex ATX gab 0,64 Prozent auf 5.836,92 Punkte ab.

In den Fokus rückte auf Unternehmensebene Rosenbauer. Der oberösterreichische Feuerwehrausrüster hat berichtet, im ersten Quartal mehr Fahrzeuge ausgeliefert zu haben. Der Umsatz kletterte im Vergleich zum Vorjahresquartal um 15,3 Prozent auf 303,8 Mio. Euro. Das Periodenergebnis stieg von 0,1 Mio. Euro auf 9,4 Mio. Euro. Rosenbauer-Aktien zogen 4,0 Prozent auf und führten den ATX prime an.

Die größten Kursgewinner im prime market am Dienstag:

Rosenbauer +4,03% 62,00 Euro Zumtobel +2,81% 3,66 Euro Agrana +2,14% 11,95 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Dienstag:

Vienna Insurance Group -3,70% 65,00 Euro DO&CO -2,98% 175,60 Euro UNIQA -2,58% 16,64 Euro

ste/moe

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