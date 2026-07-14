Wiener Aktienmarkt vorbörslich mit leichten Verlusten erwartet

Die Wiener Börse dürfte am Dienstag mit moderaten Kursverlusten in den Handel starten. Der Leitindex ATX wurde knapp vor Sitzungsbeginn mit einem Minus von rund einem halben Prozent indiziert. Auch an anderen Börsen in Europa werden Verluste in dieser Größenordnung erwartet.

Belastet wurde die Börsenstimmung von einem neuerlichen Anstieg der Rohölpreise. Auslöser war die von US-Präsident Donald Trump angekündigte Wiederaufnahme der Seeblockade gegen iranische Häfen ansteuernde Schiffe. Zudem erklärte Trump, dass die USA fortan für die sichere Durchfahrt der Meerenge von Hormuz aus "Fairnessgründen" Einnahmen in Höhe von 20 Prozent des Frachtwertes für sich beanspruchten.

Zahlen gab es in der Früh vom Flughafen Wien. Der Airport-Betreiber verzeichnete im Juni einen Passagierrückgang von 5,9 Prozent auf 2.832.434 Reisende. Von Jänner bis Juni 2026 betrug der Rückgang im Jahresvergleich 3,2 Prozent auf 14.267.744 Fluggäste. "Ausschlaggebend dafür waren vor allem die Reduktion des Low-Cost-Carrier-Angebots und die reduzierten Flugverbindungen angesichts der nach wie vor anhaltenden Krise im Nahen und Mittleren Osten", so der Airport.

Am Montag hatte der ATX um 0,32 Prozent auf 6.464,30 Punkte nachgegeben. Gesucht waren angesichts steigender Rohölpreise die Aktien der Ölwerte: Die Aktien des Ölkonzerns OMV legten 2,0 Prozent zu. Titel des Ölfeldausrüsters SBO gewannen 1,5 Prozent.

Die größten Kursgewinner im prime market am Montag:

Verbund +2,09% 58,50 Euro OMV +2,00% 61,10 Euro Schoeller-Bleckmann +1,48% 30,90 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Montag:

DO&CO -3,29% 205,50 Euro Kapsch TrafficCom -2,72% 5,00 Euro Vienna Insurance Group -2,70% 64,90 Euro

mik

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