Wiener Aktienmarkt vorbörslich mit leichten Zuwächsen erwartet

Am Freitag dürfte die Wiener Börse mit leichten Gewinnen in den Handel starten. Eine Indikation auf den ATX notierte um 8.20 Uhr um 0,2 Prozent höher als zuletzt. Der heimische Leitindex bewegt sich somit auf den sechsten Gewinntag in Folge zu.

Der letzte Handelstag der Woche wird konjunkturseitig von Daten zur Geldmengenentwicklung in der Eurozone geprägt. Im Anschluss stehen am Nachmittag in den USA der PCE-Preisindex und Zahlen zu den persönlichen Einkommen und Ausgaben auf der Agenda.

Unternehmensnachrichten waren in der Früh Mangelware. Auf Analystenseite rückte in der Früh eine neue Einschätzung der Erste Group zur UBM in den Fokus. Die Erste-Experten haben ihr Kursziel von 40 auf 38 Euro leicht nach unten revidiert. Die Kaufempfehlung "Buy" wurde beibehalten.

Am Donnerstag hatte der ATX um 0,17 Prozent höher bei 3.336,75 Punkten geschlossen. Deutliche Zuwächse waren nach einer Analysteneinschätzung der UBS bei BAWAG mit plus 1,6 Prozent zu sehen gewesen. Lenzing verteuerten sich als stärkster ATX-Wert um knapp drei Prozent.

Die größten Kursgewinner im prime market am Donnerstag:

Lenzing +2,99% 65,40 Euro Porr +2,85% 12,98 Euro UBM Development +2,75% 29,90 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Donnerstag:

AT&S -2,27% 32,25 Euro VERBUND AG KAT. A -1,67% 76,65 Euro Do&Co -1,33% 96,10 Euro

sto/spa

ISIN AT0000999982