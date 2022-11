Wiener Aktienmarkt vorbörslich mit moderaten Aufschlägen erwartet

An der Wiener Börse dürfte der Handel am Dienstag mit leichten Aufschlägen beginnen. Eine halbe Stunde vor dem Auftakt stand eine Indikation auf den heimischen Leitindex ATX bei 3.223,13 Punkten - ein Plus von 0,54 Prozent. Positive Vorgaben kommen von den asiatischen Märkten, vorrangig aus China. Hier sorgten staatliche Maßnahmen zur Stützung des Immobiliensektors für eine optimistische Anlegerstimmung.

Zudem dürften sich auch die Entspannungssignale im Verhältnis zwischen China und den Vereinigten Staaten positiv auswirken, wie Experten der Commerzbank anmerkten. Auf dem G20-Gipfel auf Bali hätten die Präsidenten beider Länder, Xi Jinping und Joe Biden, den Wunsch geäußert, die Beziehungen zu verbessern.

Auf dem heimischen Markt stehen heute dann die Vienna Insurance Group (VIG) und Rosenbauer mit ihrem jeweiligen Dreivierteljahresergebnis im Fokus. Beim Versicherer VIG stieg der Vorsteuergewinn im Jahresvergleich um zehn Prozent auf 413,4 Millionen Euro. Der Feuerwehrgerätehersteller Rosenbauer rutschte hingegen in die roten Zahlen. In den ersten drei Quartalen des Jahres schrieb das Unternehmen einen Verlust von 21,4 Mio. Euro.

Datenseitig könnte dann heute in Europa die ZEW-Umfrage unter Finanzexperten für Bewegung sorgen. "Sollte sich der ZEW-Saldo der Konjunkturerwartungen heute verbessern, werden die Konjunkturängste zwar geschmälert, gleichzeitig aber werden die Zinserwartungen untermauert", kommentieren die Analysten der Helaba. "Es wird sich zeigen müssen, wie nachhaltig der Optimismus der Marktteilnehmer ist."

Am Nachmittag stehen dann noch die Erzeugerpreise aus den USA auf dem Programm.

Der Handel am Montag verlief ruhig, es standen kaum Veröffentlichungen im Kalender. Der ATX hatte um 0,06 Prozent höher bei 3.205,70 Punkten geschlossen.

Die größten Kursgewinner im prime market am Montag:

Semperit +1,90% 21,50 Euro Addiko Bank +1,85% 11,00 Euro Lenzing +1,74% 70,00 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Montag:

Flughafen Wien -1,85% 31,90 Euro Vienna Insurance Group -1,72% 22,90 Euro FACC -1,69% 6,38 Euro

spo/sto

ISIN AT0000999982