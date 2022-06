Wiener Aktienmarkt vorbörslich mit moderaten Gewinnen erwartet

Die Wiener Börse dürfte am Mittwoch nach leichten Abgaben am Vortag wieder etwas höher in den Handel starten. Eine Indikation auf den ATX zeigte den heimischen Leitindex rund eine halbe Stunde vor dem Auftakt bei 3.377,16 Punkten, was einem Plus von 0,49 Prozent entspricht. Auch das europäische Börsenumfeld wird zum Handelsauftakt etwas fester erwartet.

Positive Vorgaben gibt es aus Asien und New York. An der Wall Street legten die Indizes am Vorabend nochmals deutlich zu. US-Finanzministerin Janet Yellen habe vor dem Finanzausschuss des Senats ihre Hoffnung zum Ausdruck gebracht, dass die hohe Inflation nun etwas zurückkomme, hieß es bei der Credit Suisse. In Asien nahmen in der Früh viele Indizes den positiven Trend der US-Börse auf.

Vor der Sitzung der Europäischen Zentralbank (EZB) am Donnerstag dürften sich die Anleger nicht allzu stark exponieren und sich zurückhaltend zeigen. Es wird erwartet, dass die EZB ihr Anleihenkaufprogramm beenden wird und somit den Boden bereitet für eine Zinserhöhung im Juli.

Erste Daten in der Früh fielen verhalten aus: Die deutsche Industrie hat ihre Produktion im April leicht gesteigert. Gegenüber dem Vormonat erhöhte sich die Gesamtherstellung um 0,7 Prozent, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Analysten hatten mit einem deutlicheren Zuwachs um 1,2 Prozent gerechnet. Weiters stehen keine wichtigen Veröffentlichungen auf dem Programm, schreiben die Marktexperten der Helaba.

Am gestrigen Dienstag hat die Wiener Börse mit leichten Abschlägen geschlossen. Der ATX fiel um 0,28 Prozent auf 3.360,83 Einheiten.

Die größten Kursgewinner im prime market am Dienstag:

Kapsch TrafficCom +4,43% 13,68 Euro Porr +3,32% 13,70 Euro Frequentis +3,31% 31,20 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Dienstag:

Immofinanz -16,24% 16,14 Euro Rosenbauer -3,13% 37,10 Euro Do&Co -2,85% 85,30 Euro

spo/ste

ISIN AT0000999982