Wiener Aktienmarkt vorbörslich mit moderaten Verlusten erwartet

Der Wiener Aktienmarkt dürfte am Donnerstag mit moderaten Verlusten in den Tag starten. Eine Indikation auf den Leitindex ATX zeigt gegen 8.35 Uhr ein Minus von 0,4 Prozent. Auch für andere wichtige Börsenindizes in Europa werden zum Auftakt Abschläge in dieser Größenordnung erwartet. Belastet wurden die Märkte von den weiter steigenden Corona-Fallzahlen in China nach der Aufhebung der strengen Pandemie-Restriktionen in dem Land.

Die Lockerung hatte zudem nicht nur Konjunkturhoffnungen, sondern auch Ängste vor Inflation und damit gegensteuernden Zinserhöhungen geschürt. Auch die Börsen in Asien haben am Donnerstag vor diesem Hintergrund nachgegeben.

Genaue offizielle Corona-Zahlen gibt es in China nicht mehr. Am Mittwoch meldete das chinesische Zentrum für die Prävention und Kontrolle von Krankheiten zwar 5.231 Neuinfektionen und 3 Todesfälle, die Dunkelziffer dürfte aber weitaus höher sein.

Insgesamt sollten sich die Bewegungen an der Wiener Börse am vorletzten Handelstag des Jahres in engen Grenzen halten. Viele Marktteilnehmer dürften ihre Bücher für heuer schon geschlossen und gar nicht mehr aktiv sein. Auch wichtige Unternehmensnachrichten gab es in der Früh nicht. Entsprechend dürften sich die Kursbewegungen der meisten Einzelwerte ebenfalls in engen Bandbreiten bewegen.

Am Mittwoch hatte der ATX um 0,68 Prozent schwächer bei 3.122,96 Punkten geschlossen. Gut gesucht waren Aktien der Pierer Mobility und setzten mit einem Plus von 4,2 Prozent ihre Gewinnserie fort. Die Titel haben bereits am Dienstag und Mittwoch zugelegt, nachdem das Unternehmen seine Umsatzprognose angehoben und eine höhere Dividende in Aussicht gestellt hatte.

Die größten Kursgewinner im prime market am Mittwoch:

Pierer Mobility +4,23% 66,60 Euro Polytec +3,08% 4,68 Euro Addiko Bank +2,02% 12,65 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Mittwoch:

Porr -3,90% 11,84 Euro Frequentis -2,76% 28,20 Euro Rosenbauer -1,94% 30,30 Euro

mik/spo

ISIN AT0000999982