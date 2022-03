Wiener Aktienmarkt vorbörslich mit satten Verlusten erwartet

Die neue Handelswoche an der Wiener Börse dürfte am Montag mit satten Verlusten eingeläutet werden. Eine Indikation auf den heimischen Leitindex ATX notierte knapp eine Stunde vor Handelsbeginn um 2,7 Prozent tiefer. Das Börsenbarometer könnte somit unter der Marke von 3.000 Punkten die Börsensitzung eröffnen.

Weiterhin dreht sich alles um den Krieg in der Ukraine. Unter dem Eindruck der Geschehnisse der vergangenen Woche dürfte nun die Stimmungsbarometer genau beobachtet werden, kommentierten in der Früh die Experten der Helaba mit dem Verweis auf das zur Veröffentlichung anstehende Sentix-Investorenvertrauen. Die Erhebung könnte allerdings die jüngste Zuspitzung des Krieges noch nicht vollständig beinhalten. "Dennoch ist mit einem Rückschlag zu rechnen, der sich in den folgenden Umfragen wie z.B. dem ZEW-Saldo der Konjunkturerwartungen ebenfalls und vermutlich noch deutlicher zeigen wird."

Insgesamt wird aufgrund des Krieges die Lage an den Finanzmärkten angespannt bleiben, solange es keine Entspannungssignale gibt, schrieb die Helaba in der Früh weiter. Sie sprechen von einem Risk-Off-Modus, auch wenn es zwischendurch immer wieder zu Korrekturen bzw. Erholungen komme.

Zuletzt sorgten stark steigende Ölpreise für Verunsicherung. US-Außenminister Antony Blinken hatte wegen der weiteren Eskalation in der Ukraine neue Strafmaßnahmen gegen Russland ins Spiel gebracht: Washington berate mit europäischen Verbündeten über einen möglichen Importstopp für Öl aus Russland. Ein Barrel der Sorte Brent schoss zuletzt um knapp 9 Prozent auf 130 US-Dollar hinauf.

Unternehmensseitig blieb es indes ruhig. Impulse von Zahlenvorlagen werden erst am morgigen Dienstag erwartet, sofern diese nicht von den anhaltenden geopolitischen Themen überschattet werden. Die Bücher öffnen morgen VIG, Zumtobel und Andritz. Am Mittwoch folgt die Addiko Bank. Am Donnerstag und Freitag legen jeweils die Lenzing und die Post frische Zahlen vor.

Am Freitag hatte der ATX um 3,97 Prozent schwächer bei 3.029,95 Punkten geschlossen. Neben einem Kurseinbruch bei den Wertpapieren der Warimpex waren erneut starke Verluste in Raiffeisen und der Erste Group zu sehen gewesen. Letztere gaben jeweils 11,2 Prozent und knapp neun Prozent ab.

Die größten Kursgewinner im prime market am Freitag:

Verbund +4,46% 87,85 Euro Wienerberger +1,40% 24,66 Euro Schoeller-Bleckmann +0,73% 41,30 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Freitag:

Warimpex -22,11% 0,74 Euro Raiffeisen Bank International -11,15% 11,64 Euro Erste Group -8,77% 27,46 Euro

