Wiener Aktienmarkt vorbörslich mit schwächerer Tendenz erwartet

Der Wiener Aktienmarkt dürfte am Mittwoch den Handel mit schwächerer Tendenz aufnehmen. Eine Indikation auf den heimischen Leitindex ATX notierte rund eine Dreiviertelstunde vor dem Sitzungsauftakt mit einem Minus von 0,54 Prozent. Auch das europäische Umfeld wird mit Abschlägen in ähnlicher Größenordnung gesehen.

Negative Vorlage lieferte die Wall Street am Vorabend. An den US-Börsen ging es vor allem mit den Technologiewerten deutlich abwärts. Thema des Handelstages könnten nun international die zur Veröffentlichung anstehenden US-Inflationszahlen sein, welche erheblichen Einfluss auf die Zinsentscheidung der Fed in der kommenden Woche haben. Bereits morgen gibt die EZB ihre Leitzinsentscheidung bekannt, was ebenfalls für zurückhaltende Anleger sorgen könnte.

Am heimischen Aktienmarkt gestaltet sich die Meldungslage noch recht dünn. Vom Flughafen Wien stehen heute Verkehrsergebnisse für den Monat August auf dem Kalender. Von Analystenseite sind noch keine neuen Empfehlungen publik geworden.

Die Wiener Börse hat am Dienstag mit etwas höheren Notierungen geschlossen. Der ATX stieg 14,97 Punkte oder 0,48 Prozent auf 3.164,30 Einheiten. Das europäische Umfeld fand keine einheitliche Richtung.

Unter den größeren Gewinnern fanden sich die Aktien der Telekom Austria, die in einem starken europäischen Branchenumfeld um 3,9 Prozent zulegen konnten. Das in die EuroTeleSites ausgegliederte Funkturmgeschäft der Telekom Austria wird voraussichtlich ab 22. September im amtlichen Handel an der Wiener Börse (Prime Market) notieren.

Positive Vorzeichen gab es auch bei den Bankwerten. So schlossen Erste Group um 1,1 Prozent höher und Raiffeisen legten um 1,2 Prozent zu. BAWAG stiegen ebenfalls um gut ein Prozent.

Die größten Kursgewinner im prime market am Dienstag:

Telekom Austria +3,93% 7,40 Euro Pierer Mobility +3,80% 71,00 Euro Schoeller-Bleckmann +2,00% 56,00 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Dienstag:

Semperit -2,57% 19,68 Euro Kapsch TrafficCom -1,45% 10,20 Euro Warimpex -1,32% 0,75 Euro

ISIN AT0000999982