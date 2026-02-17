ATX

5 701,28
30,18
0,53 %
<
17.02.2026 08:31:00

Wiener Aktienmarkt vorbörslich mit schwächerer Tendenz erwartet

Der Handelsauftakt am Wiener Aktienmarkt wird am Dienstag mit Kursabschlägen erwartet. Bankenindikationen sahen den ATX rund 30 Minuten vor Sitzungsauftakt 0,55 Prozent im Minus. Auch an den europäischen Leitbörsen sollte es mit den wichtigsten Indizes bergab gehen.

Am heimischen Aktien liegt auf Unternehmensebene noch eine dünne Meldungslage vor. Von Analystenseite meldete sich die Erste Group und revidierte ihr Kursziel für die Aktie von KapschTrafficCom von 7,0 auf 5,8 Euro nach unten. Die Experten verwiesen auf die jüngste Gewinnwarnung des Mautausrüsters. Das Anlagevotum wurde für die Kapsch-Papiere unverändert auf "Hold" belassen.

Die Erste Bank kürzte auch das Kursziel für die Lenzing-Aktie und zwar leicht von 29,5 auf 29 Euro. Hier wurde ebenfalls die Empfehlung "Hold" für die Titel des Faserherstellers bestätigt.

Der Wiener Aktienmarkt hat sich zum Wochenauftakt von seiner positiven Seite gezeigt. Der heimische Leitindex ATX stieg am Montag um 0,86 Prozent auf 5.671 Einheiten.

Die Aktien von Kapsch TrafficCom fielen klar um 6,77 Prozent. Der Mautspezialist Kapsch TrafficCom korrigierte seine Erwartungen für das laufende Geschäftsjahr 2025/26 deutlich nach unten.

Gut gesucht waren hingegen Bauwerte. Die Strabag gewann 7,54 Prozent, die Porr 5,37 Prozent.

Die größten Kursgewinner im prime market am Montag:

Strabag +7,54% 97,00 Euro AT&S +5,49% 50,90 Euro Porr +5,37% 40,20 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Montag:

Kapsch TrafficCom -6,77% 5,78 Euro Rosenbauer -1,40% 49,20 Euro Verbund -1,37% 57,60 Euro

ste/moe

ISIN AT0000999982

Indizes in diesem Artikel

ATX 5 701,28 0,53%

