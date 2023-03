Wiener Aktienmarkt vorbörslich mit schweren Verlusten erwartet

Die Wiener Börse dürfte den Handel am Freitag sehr schwach aufnehmen. Eine Indikation auf den Leitindex ATX signalisierte rund 20 Minuten vor Sitzungsbeginn ein Minus von 1,5 Prozent. Dabei lasten einmalmehr Zinssorgen auf den Märkten weltweit - die Vorgaben aus Asien und den USA sind sehr schwach. Bankaktien hatten an der Wall Street zuletzt deutlich nachgegeben - sollte der Trend über den Atlantik schwappen würde das den Abgabedruck auf den bankenlastigen ATX verstärken.

Mit Blick auf die weitere Zinsentwicklung steht heute der US-Arbeitsmarktbericht, der am Nachmittag veröffentlicht wird, klar im Fokus. "Am Aktienmarkt herrscht geduldiges Abwarten auf die US-Zahlen am Nachmittag. Fed-Chef Powell hatte betont, dass die Zinsentscheidung von der Stärke der eingehenden Daten abhängt, insbesondere von den Verbraucherpreisen und dem Arbeitsmarktbericht. Insofern spielen die Daten eine besonders wichtige Rolle", schreibt die Helaba.

In den USA hatten am Vortag vor allem Bankaktien massive Abschläge verbucht. Einerseits wurde bekannt, dass die Kryptobank Silvergate wegen drohender Zahlungsunfähigkeit nach hohen Verlusten ihre freiwillige Abwicklung plant. Zudem muss SVB Financial, ein auf kleine und mittlere Tech- und Biotech-Unternehmen spezialisierter Finanzierer, das Kapital aufstocken und hat für das erste Quartal einen Milliardenverlust angekündigt. Marktbeobachter sahen in Silvergate Capital und SVB Financial erste Opfer der restriktiven US-Geldpolitik.

Am Donnerstag hatte der ATX mit klaren Abschlägen geschlossen und sich um deutliche 1,47 Prozent auf 3.504,85 Punkte ermäßigt. Auf den ATX drückten vor allem die Abschläge der schwergewichteten Banken. Erste Group verbilligten sich um 2,5 Prozent. Bei der Raiffeisen Bank International gab es ein Minus von 1,4 Prozent zu sehen und BAWAG-Aktionäre mussten einen Kursverlust von 1,2 Prozent verbuchen.

Am heimischen Aktienmarkt rückte zudem Lenzing mit einer Ergebnisvorlage ins Blickfeld. Der oberösterreichische Faserhersteller hat im Geschäftsjahr 2022 die Umsatzerlöse um 16,9 Prozent auf 2,57 Mrd. Euro gesteigert. Das Ergebnis unterm Strich war mit minus 37,2 Mio. Euro aber tiefrot. Die Lenzing-Aktie brach um 6,1 Prozent ein. Porr-Titel fielen um 2,7 Prozent auf 14,20 Euro. Die Analysten der Erste Group haben ihr Kursziel für die Aktien des Baukonzerns von 16,0 auf 17,6 Euro nach oben revidiert. Das Anlagevotum "Buy" wurde gleichzeitig bestätigt.

Die größten Kursgewinner im prime market am Donnerstag:

Addiko Bank AG +2,49% 14,40 Euro Frequentis +1,31% 31,00 Euro Oesterreichische Post AG +1,01% 34,85 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Donnerstag:

Lenzing AG -6,10% 72,30 Euro Warimpex Finanz- und Bet. AG -5,38% 0,67 Euro Marinomed Biotech AG -4,67% 40,80 Euro

kat/sto

ISIN AT0000999982