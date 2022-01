Wiener Aktienmarkt vorbörslich mit Verlusten erwartet

Die Wiener Börse dürfte am Mittwoch mit Verlusten in den Handel starten. Rund eine halbe Stunde vor Handelsbeginn deutet eine Bankenindikation auf den heimischen Leitindex ATX auf ein Minus von 0,6 Prozent hin. Auch an anderen Börsen in Europa werden Verluste in dieser Größenordnung erwartet.

Belasten dürften die Märkte weiter die jüngsten Inflations- und Zinserhöhungsängste. Auch die US-Börsen hatten am Vortag vor diesem Hintergrund nachgegeben. Wichtige Unternehmensnachrichten gab es hingegen in der Früh nicht. Impulse könnten die am Nachmittag anstehenden Daten zu den US-Baubeginnen und Baugenehmigungen bringen.

Am Dienstag hatte der ATX um 0,84 Prozent schwächer bei 3.996,73 Punkten geschlossen. Tiefer zeigten sich vor allem Lenzing (minus 2,76 Prozent) sowie die beiden Versorger EVN (minus 2,64 Prozent) und Verbund (minus 2,47 Prozent).

Die größten Kursgewinner im prime market am Dienstag:

Marinomed +2,06% 99,00 Euro UBM Development +1,91% 42,70 Euro Kapsch TrafficCom +1,69% 14,44 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Dienstag:

Lenzing -2,76% 120,00 Euro EVN -2,64% 25,80 Euro Verbund -2,47% 92,70 Euro

mik/ste

ISIN AT0000999982