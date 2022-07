Wiener Aktienmarkt vorbörslich mit Verlusten erwartet

Die Wiener Börse dürfte am Dienstag mit moderaten Verlusten in den Handel starten. Eine Indikation auf den ATX signalisiert knapp vor Handelsbeginn ein Minus von 0,7 Prozent. Auch an den Börsen in Europa werden Abschläge in dieser Größenordnung erwartet. Die Ängste vor den Folgen des Ukraine-Kriegs, neuer Lockdowns in China, hoher Inflation, gegensteuernden Zinserhöhungen und deren negative Wirkung auf die Konjunktur dürften weiter auf den Märkten lasten.

Mit Spannung erwartet wird vor diesem Hintergrund die um 11 Uhr anstehende Veröffentlichung des ZEW-Index der Konjunkturerwartungen. "Die Vorgabe für den ZEW-Saldo der Konjunkturerwartungen ist negativ, nachdem die sentix-Befragung bereits niedrigere Werte mit sich brachte", schreiben die Analysten der Helaba.

Am Montag hatte der ATX um 1,18 Prozent schwächer bei 2.868,62 Punkten geschlossen. Größere Abgaben gab es in den Index-Schwergewichten Raiffeisen Bank International (minus 3,84 Prozent) und voestalpine (minus 3,78 Prozent). Gegen den Trend fest zeigten sich Verbund und legten 3,51 Prozent zu. Auch an anderen Börsen in Europa waren die Aktien von Stromversorgern zum Wochenstart gut gesucht.

Die größten Kursgewinner im prime market am Montag:

Verbund +3,51% 106,20 Euro Frequentis +1,64% 31,00 Euro Kapsch TrafficCom +0,95% 12,80 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Montag:

Raiffeisen Bank International -3,84% 10,53 Euro voestalpine -3,78% 20,36 Euro Warimpex -3,70% 0,83 Euro

mik/spo

ISIN AT0000999982