Wiener Aktienmarkt vorbörslich mit Verlusten erwartet

Der Wiener Aktienmarkt dürfte am Dienstag, dem letzten Handelstag vor den Weihnachtsfeiertagen, mit Verlusten starten. Bankenindikationen sahen den heimischen Leitindex ATX rund eine halbe Stunde vor Handelsauftakt im Schnitt um 0,45 Prozent niedriger. Vorweihnachtlich dünn war die Meldungslage in der Früh. Einige institutionelle Investoren haben zudem ihre Bücher für 2025 bereits weitgehend geschlossen.

Am Nachmittag könnten US-Konjunkturdaten für etwas mehr Schwung sorgen. Veröffentlicht werden Zahlen zum Wirtschaftswachstum, zum privaten Konsum, zum Auftragseingang langlebiger Güter, zur Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung sowie zum Verbrauchervertrauen. Hierzulande werden weder Unternehmens- noch Konjunkturdaten erwartet.

Die Wiener Börse hat am Montag nach einem ereignisarmen Handelstag knapp im Plus geschlossen. Im Frühhandel kam der heimische Leitindex ATX auf 5.252,4 Punkte und übertraf damit das Rekordhoch vom Freitag um wenige Zähler. Letztendlich schloss der ATX dann mit plus 0,09 Prozent bei 5.239,39 Einheiten. Der mehr Aktien umfassende ATX Prime kam auf ein Plus von 0,15 Prozent auf 2.600,66 Zähler.

Die größten Kursgewinner im prime market am Montag:

Vienna Insurance Group +3,75% 66,40 Euro Frequentis +3,75% 72,00 Euro AT&S +3,11% 31,45 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Montag:

Pierer Mobility -5,08% 14,94 Euro Kapsch TrafficCom -4,26% 5,84 Euro EVN -4,24% 27,10 Euro

lof/ste

ISIN AT0000999982