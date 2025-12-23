ATX
Wiener Aktienmarkt vorbörslich mit Verlusten erwartet
Am Nachmittag könnten US-Konjunkturdaten für etwas mehr Schwung sorgen. Veröffentlicht werden Zahlen zum Wirtschaftswachstum, zum privaten Konsum, zum Auftragseingang langlebiger Güter, zur Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung sowie zum Verbrauchervertrauen. Hierzulande werden weder Unternehmens- noch Konjunkturdaten erwartet.
Die Wiener Börse hat am Montag nach einem ereignisarmen Handelstag knapp im Plus geschlossen. Im Frühhandel kam der heimische Leitindex ATX auf 5.252,4 Punkte und übertraf damit das Rekordhoch vom Freitag um wenige Zähler. Letztendlich schloss der ATX dann mit plus 0,09 Prozent bei 5.239,39 Einheiten. Der mehr Aktien umfassende ATX Prime kam auf ein Plus von 0,15 Prozent auf 2.600,66 Zähler.
Die größten Kursgewinner im prime market am Montag:
Vienna Insurance Group +3,75% 66,40 Euro Frequentis +3,75% 72,00 Euro AT&S +3,11% 31,45 Euro
Die größten Kursverlierer im prime market am Montag:
Pierer Mobility -5,08% 14,94 Euro Kapsch TrafficCom -4,26% 5,84 Euro EVN -4,24% 27,10 Euro
lof/ste
ISIN AT0000999982
