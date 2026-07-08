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08.07.2026 08:32:00

Wiener Aktienmarkt vorbörslich mit Verlusten erwartet

Nachdem die Wiener Börse am Dienstag mit Abschlägen den Tag beendet hat, wird sie auch heute Mittwoch zum Start mit Verlusten erwartet. Bankenindikationen sahen den Leitindex ATX rund 45 Minuten vor Handelsstart bei minus 0,65 auf 6.446 Punkte. Auch die wichtigsten europäischen Börsen werden zum Start mehrheitlich im Minus erwartet.

International wird der Fokus wieder auf den Technologiewerten liegen. Druck kommt aus Asien. Der südkoreanische Leitindex Kospi, zuletzt Sinnbild der KI-Rally, hat am Mittwoch abermals unter Gewinnmitnahmen durch Investoren bei zuvor stark gelaufenen KI-Werten gelitten.

Wieder mehr zum Thema könnte der Iran-Krieg werden - mit den damit korrelierenden Ölpreisen. Nach den jüngsten Attacken auf mehrere Tanker in der Straße von Hormuz hat das US-Militär Ziele im Iran angegriffen. Zudem wurden die Sanktionen gegen iranisches Öl wieder in Kraft gesetzt. Der Iran kritisierte dies als "schwerwiegenden Verstoß" gegen das Rahmenabkommen.

International stehen heute keine relevanten Datenveröffentlichungen auf dem Zettel. "Die Marktteilnehmer werden sich einzig auf Reden europäischer Notenbanker oder auf das Sitzungsprotokoll der US-Notenbank konzentrieren müssen", schreiben dazu Analysten der Helaba.

In Österreich zeichnet sich vorerst ein ruhiger Tag ab. Die gestrigen Abwärtsbewegungen im Technologiesektor gingen auch dem steirischen Halbleiterhersteller AT&S nicht spurlos vorüber. AT&S gaben am Dienstag satte 10,4 Prozent nach.

Auch die im ATX schwer gewichteten Bankaktien tendierten gestern schwach. Raiffeisen Bank International (RBI) beendeten den Tag ohne Bewegung. Erste Group und BAWAG lagen bei minus 0,4 Prozent bzw. 0,6 Prozent.

Der ATX hatte am Dienstag um 1,18 Prozent schwächer bei 6.488,23 Punkten geschlossen.

Die größten Kursgewinner im prime market am Dienstag:

Austriacard +2,41% 9,77 Euro Telekom Austria +1,75% 9,87 Euro Rosenbauer +1,66% 61,40 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Dienstag:

AT&S -10,37% 172,80 Euro Porr -4,35% 43,95 Euro FACC -4,09% 18,78 Euro

moe/ger

ISIN AT0000999982

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Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex gaben am Mittwoch ab. Die Wall Street präsentierte sich uneinheitlich. An den Märkten in Asien ging es zur Wochenmitte in unterschiedliche Richtungen.
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