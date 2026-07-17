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17.07.2026 08:29:00
Wiener Aktienmarkt vorbörslich mit weiteren Abgaben erwartet
Sehr schwache Vorgaben lieferten die asiatischen Börsen. Vor allem in Tokio sowie zuvor schon an der US-Technologie-Börse Nasdaq standen einmal mehr vor allem Aktien mit KI-Bezug unter Druck. Nach deren Rally bis in den Juni hinein machen viele Anleger weiter Kasse.
Im Nahen Osten führten die USA und der Iran ihre gegenseitigen Angriffe fort. Die Marktteilnehmer hätten sich jedoch bereits an das Szenario eines gescheiterten Friedensabkommens gewöhnt, schreiben die Marktbeobachter der Helaba. Von einer deutlich erhöhten Risikoaversion könne derzeit nicht gesprochen werden.
Mit Blick auf Unternehmensnachrichten hob Frequentis seinen Umsatzausblick an. Seinen Margenausblick hielt der Technologiekonzern aufrecht. Die Analysten der Erste Group bewerteten die Neuigkeit als positiv und verwiesen auf die typischerweise konservative Guidance des Unternehmens.
Am Donnerstag hatte der ATX um 0,18 Prozent schwächer bei 6.459,67 Punkten geschlossen.
Die größten Kursgewinner im prime market am Donnerstag:
Zumtobel +7,82% 4,00 Euro RHI Magnesita +5,34% 35,50 Euro Pierer Mobility +4,06% 20,75 Euro
Die größten Kursverlierer im prime market am Donnerstag:
FACC -3,78% 16,28 Euro AT&S -3,00% 174,60 Euro Kapsch TrafficCom -2,26% 5,18 Euro
spa/rst
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